Diebe im Jugendzentrum – Polizei ermittelt

Nach einem Diebstahl in Darmstadt, der sich in der Zeit zwischen Sonntagabend (19.03.) und Montagmorgen (20.03.23) in einem Jugendzentrum in der Pankratiusstraße ereignete, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Unerkannt hatte sich der Täter Zugang zu den Räumen und Regalen verschafft und eine Spielekonsole mitgehen lassen. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Kommissariat 43 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen