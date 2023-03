Stadt Griesheim richtet Bauwagen für mobile Jugendarbeit am Freizeitgelände Süd ein

Teilen

Die Stadt Griesheim hat im März 2023 am Freizeitgelände Süd für das Team der Mobilen Jugendarbeit eine neue „Außenstelle“ in Form eines Bauwagens errichtet. Dieser soll sowohl ein Treffpunkt für alle Nutzer*innen vor Ort sein, als auch als Lager für die Werkzeuge zur Instandhaltung der Dirtbike-Strecke genutzt werden.

Bürgermeister Geza Krebs-Wetzl erläutert dazu: „Ziel ist es, das Freizeitgelände Süd für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene als attraktive Sport- und Freizeitfläche zur Verfügung zu stellen. Der Bauwagen beinhaltet vor allem die Sicherstellung der Kommunikation zu den Zielgruppen.“

Die Herrichtung des Bauwagens durch den städtischen Bauhof und die Jugendförderung ist Teil des Projektes „Modernisierung und Umgestaltung Freizeitgelände Süd: Dirtbike, Soccer- & Basketball, Skateanlage“, die allesamt in der Vorhabenliste der Stadt Griesheim aufgeführt sind. Der erste Projektteil, der bereits umgesetzt werden konnte, ist die Einrichtung der naturnahen Dirtbike-Strecke im Sommer 2021 gewesen. Ein bauliches Highlight des jetzt neu aufgestellten Bauwagens: Über eine kleine Solaranlage auf dem Dach wird Strom produziert und die Jugendlichen können so ihr Smartphone vor Ort laden und einen Kühlschrank für kühle Getränke betreiben.

Der Bauwagen erstrahlt derzeit noch in einer Art „Baustellen-Orange“. Das will das Team der Mobilen Jugendarbeit gemeinsam mit den Nutzer*innen des Freizeitgeländes als eine der ersten Aktionen rund um die neue Saison ändern. Der Bauwagen soll mithilfe von Spraydosen dann einen neuen Anstrich bekommen. Die Mitarbeiter*innen der Mobilen Jugendarbeit sind ab sofort drei Mal pro Woche am Bauwagen anzutreffen und stehen zu den folgenden Zeiten als Ansprechpartner*innen zur Verfügung: montags von 14.30 bis 16.30 Uhr, mittwochs von 18.45 bis 20.45 Uhr und freitags von 15 bis 17 Uhr.

„Während der Öffnungszeiten können nicht nur Werkzeuge zur Instandhaltung der Dirtbike-Strecke und Spielgeräte ausgeliehen, sondern auch Anliegen und Ideen mit uns besprochen werden“, sagt Lisa Kipp von der Mobilen Jugendarbeit. Pierre Kornow, Mitarbeiter der Jugendförderung der Stadt Griesheim und Teamleiter ergänzt: „Mit einem bewusst niederschwelligen Ansatz, wollen wir erst einmal den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen aufbauen und einige jugendgerechte Angebote vor Ort abbilden. Wenn das Vertrauen wächst, können wir über Gestaltungs- und Projektvorschläge sprechen. Denn Beziehungsarbeit ist am Ende des Tages Beteiligung an der Entwicklung des städtischen Gemeinwesens.“

Die Jugendförderung und das Team der Mobilen Jugendarbeit planen in diesem Zusammenhang für dieses Jahr rund um den Bauwagen noch weitere Aktionen auf der Dirtbike-Strecke, der angrenzende Skateanlage und den Graffiti-Wänden.

Die Maßnahme der Mobilen Jugendarbeit ist über beantragte Mittel der städtischen Jugendförderung aus dem Bundesaktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ finanziert.

Quelle & Bild: Stadt Griesheim