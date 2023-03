Attraktive Region, attraktive Fotos – IHK-Wanderausstellung „Mein Lieblingsort“ im Landratsamt Groß-Gerau

Teilen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt hatte zum zweiten Mal Hobbyfotografen aufgerufen, sich an dem Fotowettbewerb „Mein Lieblingsort: Die schönsten Plätze unserer Innenstädte und Ortszentren“ zu beteiligen. Der Wettbewerb ist Bestandteil des IHK-Projekts „Lebenswerte Region“, mit dem auf die Attraktivität Südhessens aufmerksam gemacht werden soll. 350 Fotos wurden eingereicht. Die Fotograf*innen aus den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, dem Odenwaldkreis sowie der Stadt Darmstadt hatten im Herbst 2021 ihre Bilder und ihre Geschichte zur Aufnahme abgegeben.

Eine Auswahl aus 26 all der schönen Bilder ist seit Mitte Mai 2022 als Wanderausstellung durch die Region auf Reisen. Nun kommt die Ausstellung ins Groß-Gerauer Landratsamt. Offizielle Eröffnung mit dem Ersten Kreisbeigeordneten Adil Oyan und mit Martin Proba, dem Geschäftsleiter Unternehmen und Standort bei der IHK, war am Dienstagnachmittag. Die Schau, die von der Wirtschaftsförderung des Kreises in die Kreisverwaltung geholt wurde, ist bis Ostern 2023 zu sehen.

Fünf Bilder aus dem Kreis Groß-Gerau haben es in die Auswahl geschafft. Michael Arnolds „Ginsheim – Altrheinufer mit Festplatz Altrheinfest“ gehört sogar zu den fünf ausgezeichneten Fotos (Platz 5). Er sagt über sein Bild: „Das Foto zeigt den Festplatz des Altrheinfests 2019. Mit dem Bild wollte ich die besondere Stimmung und Atmosphäre einfangen. Zum damaligen Zeitpunkt konnte man noch nicht wissen, dass aufgrund der Pandemie 2020 und 2021 das Altrheinfest ausfallen würde. Vom heutigen Standpunkt aus steht das Foto somit auch für die zahlreichen Feste, die nicht stattgefunden haben, und die davon betroffenen Schausteller.“

Ein weiteres Bild von Michael Arnold zeigt das Heimatmuseum Ginsheim – Heimatmuseum. Von Heinz Firnges stammt das Foto vom Historischen Rathaus in Groß-Gerau, von Lili Liu das des Bootshauses im Ginsheimer Yachthafen und von Corina Gärtner das vom Biebesheimer Faselstall. Eine Jury aus IHK-Ehren- und Hauptamt sowie einem professionellen Fotografen suchte die Siegerfotos sowie die Bilder aus, die Teil der Wanderausstellung wurden.

„Wir möchten mit der Fotoschau zeigen, wie schön unsere Region ist und wie nahe tolle Ausflugsziele liegen – was wir ja während der Jahre der Corona-Pandemie alle vermehrt festgestellt haben“, sagte Martin Proba. Ob bekannte und vertraute Plätze, die auf ungewohnte Art dargestellt wurden, oder ob eher versteckte Orte: Ein zweiter Blick lohnt in jedem Fall.

Adil Oyan lobte die Hobbyfotograf*innen für ihre Kreativität, besondere Stellen auf besondere Art abzulichten – sei es durch die Wahl einer außergewöhnlichen Perspektive oder einer speziellen Tageszeit für die Aufnahme, sei es durch einen ungewohnten Motivausschnitt. Der Erste Kreisbeigeordnete wünscht der schönen Fotoausstellung wie Martin Proba sowie Jonas Margraff und Beatrix Preß von der Kreisverwaltung ein großes Publikum.

Quelle & Bild: Der Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau