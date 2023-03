Infos zur Oberbürgermeisterwahl in Darmstadt

Teilen

Die Direktwahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters der Wissenschaftsstadt Darmstadt findet am Sonntag (19. März 2023) eine eventuelle Stichwahl am 2. April 2023 statt.

115 260 Bürger und Bürgerinnen sind zur Wahl aufgerufen. Die Stimmabgabe in den Wahllokalen ist von 8.00 bis 18.00 Uhr möglich.

Downloads:

Wahllokale und Wahlbezirke

→ Sortierung nach Wahlbezirken

→ Sortierung nach Stadtteilen

→ Barrierefreie Wahlbezirke

→ Zugelassene Wahlvorschläge

Für Briefwähler gilt: Der Brief mit Wahlschein und Stimmzettel muss am Sonntag (19. März 2023) bis spätestens 18.00 Uhr bei der Wahlbehörde eingegangen sein. Dafür können die Briefe im Rathaus abgegeben oder in den Hausbriefkasten am Neuen Rathaus eingeworfen werden.

Die Wahlergebnisse können über https://liup.de/OB-Wahl eingesehen werden. Bis 21.00 Uhr dürfte ein Wahlergebnis vorliegen.

Am Sonntag (19. März 2023), ab 18.00 Uhr, gibt es einen öffentlichen → Wahlabend in der Centralstation, Im Carree 1.