Mit 2:0 (2:0) siegte der SV Darmstadt 98 am Samstag (18.03.23) nach einer leidenschaftlichen Vorstellung gegen den 1. FC Kaiserslautern. Damit bleiben die Südhessen in dieser Saison im Merck-Stadion am Böllenfalltor ungeschlagen und knacken die 50-Punkte-Marke – so früh, wie schon seit über einem Jahrzehnt nicht mehr. Ein Stojilkovic-Doppelpack brachte die Hausherren bereits im ersten Durchgang auf die Siegerstraße. Zum ausführlichen Spielbericht…