11. September, Jahrestag der Brandnacht: Kranzniederlegung, Friedensandacht, Glockenläuten

In Erinnerung an die vielen Opfer der Darmstädter Brandnacht vom 11. September 1944 wird der Oberbürgermeister der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Jochen Partsch, am Sonntag (11.09.22) um 11 Uhr am Gräberfeld auf dem Waldfriedhof einen Kranz niederlegen und damit der Bürgerinnen und Bürgern gedenken, die an diesem Tag gestorben sind.

Oberbürgermeister Partsch betont die Wichtigkeit dieses Gedenktages: „Wir gedenken gemeinsam der vielen Opfer und Familien, dieses für die Geschichte unserer Stadt einschneidenden Ereignisses. Gerade jetzt, wo in Europa wieder ein barbarischer Krieg tobt, Menschen sterben, Städte und ganze Landesteile von Soldaten verwüstet werden, ist es wichtig, die Erinnerungen an die dramatischen Ereignisse der Brandnacht vor 78 Jahren wach zu halten, um uns bewusst zu machen, dass Frieden in Europa keine Selbstverständlichkeit ist. Mit der Kranzniederlegung rufen wir daher auch in diesem Jahr eine der dunkelsten und traurigsten Stunden in der Darmstädter Geschichte ins Gedächtnis, als der größte Teil unserer Stadt bei einem Luftangriff zerstört wurde und viele tausend Menschen ihr Leben verloren haben.“

Der Gedenktag beginnt mit der ersten Kranzniederlegung durch den Oberbürgermeister auf dem Gräberfeld des Waldfriedhofs. Um 18.30 Uhr schließt sich die Ökumenische Friedensandacht zum Gedenken an die Opfer der Darmstädter Brandnacht und alle Opfer von Krieg und Gewalt in der Stadtkirche mit anschließender feierlicher Kranzniederlegung am Mahnmal am Kapellplatz (etwa 20 Uhr) an. Um 23.55 Uhr läuten die Glocken der Darmstädter Kirchen in der Innenstadt.

Bereits am Donnerstag, 8. September und Freitag, 9. September 2022 werden jeweils um 09.30 Uhr die Filme „Brandmale“ und anschließend „Running with Mum – Der Weg meiner Mutter“ in der Centralstation zu sehen sein. Anschließend gibt es eine Diskussion mit Zeitzeugen. Der Einlass beginnt ab 9 Uhr, der Eintritt ist frei, es gibt ein begrenztes Platzkontingent.

In der Nacht vom 11. auf den 12. September 1944 machten Bomber der Royal Air Force die gesamte Innen- und Altstadt Darmstadts dem Erdboden gleich. Über 280.000 Brandbomben erzeugten einen kaum vorstellbaren Feuersturm. In einer knappen halben Stunde löschten die 234 englischen Flugzeuge zwischen 23.55 und 0.20 Uhr all das aus, was Darmstadt als historische Stadt in Hessen geprägt hatte. Die Bilanz der Brandnacht war furchtbar: Über 11.000 Tote, eine hohe Dunkelziffer an Vermissten, zudem über 65.000 obdachlos gewordene Menschen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt