„100 Years of Ulysses“: Wanderausstellung über den Roman und das Leben von James Joyce in der Stadtbibliothek

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Erstveröffentlichung des Romans „Ulysses“ von James Joyce ist von Dienstag, 6. September, bis Freitag, 23. September 2022, die große Wanderausstellung „100 Years of Ulysses“ in der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus zu sehen. Erschienen ist der Roman erstmals am 2. Februar 1922 in einem kleinen Pariser Buchladen, er gilt als Meisterwerk moderner Literatur.

Organisiert wird die Ausstellung vom Irischen Generalkonsulat in Frankfurt und macht Halt in vielen Städten im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Hessen. An 22 Stationen können Interessierte ins Leben von James Joyce eintauchen und mehr über seine Werke, seine Inspirationen und seine Familie erfahren. Insbesondere das englischsprachige Publikum wird hier auf seine Kosten kommen, denn die Ausstellung ist vollständig auf Englisch.

„Die Stadtbibliothek Darmstadt ist ein Ort der Literatur und Leseförderung. Umso mehr freut es mich, dass die Ausstellung über James Joyce und seinen Roman Ulysses Halt in Darmstadt und in der Stadtbibliothek macht“, so Schul- und Bildungsdezernent Holger Klötzner.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek besucht werden. Am Donnerstag, den 8. September, wird der stellvertretende irische Generalkonsul vormittags gemeinsam mit Stadträtin Iris Bachmann die Ausstellung besuchen.