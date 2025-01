hobit talks 2025: Studiengänge und Ausbildungsberufe online kennenlernen

Teilen

Die Darmstädter Hochschul- und Berufsinformationstage „hobit“ bieten auch 2025 wieder Informationen und Orientierung zu Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten in Darmstadt und Region. Den Auftakt machen die „hobit talks“ auf hobit.de: Am Mittwoch, 22.01.2025, und Donnerstag, 23.01.2025, können sich tausende Schülerinnen und Schüler ab Klasse 11 online und live von 9 Uhr bis 18.30 Uhr über Zukunftswege informieren. Bei der „hobit contact“ am Dienstag, 20.05., besteht für die jungen Leute dann die Gelegenheit, sich direkt vor Ort ein Bild zu machen.

50 regionale Ausbildungsberufe und mehr als 100 Studiengänge aus Darmstadt und benachbarten Hochschulstandorten, davon viele duale Varianten, werden bei den hobit talks vorgestellt. Lehrende und Ausbildende berichten in 85 Talks live über Inhalte, Anforderungen und Voraussetzungen der verschiedenen Ausbildungswege. Studierende und Azubis teilen ihre persönlichen Erfahrungen und geben Einblicke in den typischen Studien- bzw. Ausbildungsalltag. Das hilft beim Abgleich, ob eine Ausbildung oder ein Studium, eine Hochschule oder eine Universität am ehesten passt.

Für noch Unentschlossene werden Überbrückungs- und Orientierungsangebote vorgestellt, mit denen sich die Zeit nach dem (Fach-)Abitur sinnvoll nutzen lässt. Auch gibt es Talks, die sich auf Angebote in der Studieneingangsphase konzentrieren. Zudem erfahren die Schülerinnen und Schüler alles, was es für die Bewerbung zu beachten gibt. Bei den letzten hobit talks im Januar 2024 hatten 4.000 junge Menschen online teilgenommen.

Zur Vorbereitung auf die hobit dient die Website https://hobit.de. Hier lässt sich auch ein persönlicher Programmplan für die hobit talks zusammenstellen. Die Website dient zudem als Plattform, auf der das komplette Studien- und Ausbildungsangebot in Darmstadt und Region kompakt vorgestellt wird. Sie bleibt das ganze Jahr über online.

Nach den Online-Infotagen „hobit talks“ haben die jungen Leute auf der „hobit contact“ dann am Dienstag, 20.05., vor Ort Gelegenheit, gut informiert ins persönliche Gespräch zu gehen und ihre Fragen zu stellen. So starten sie bestens orientiert in die letzte Schulphase oder zielsicher ins Bewerbungsverfahren für einen Studiengang oder eine Berufsausbildung.

hobit talks 2025:

Termin: Mittwoch, 22.01.2025, und Donnerstag, 23.01.2025, 9 Uhr bis 18.30 Uhr auf hobit.de

hobit contact am Dienstag, 20.05.2025, weitere Informationen folgen

Die Darmstädter Hochschul- und Berufsinformationstage „hobit“ richten sich an junge Menschen, die kurz vor dem Schulabschluss und vor der großen Herausforderung stehen, aus einer Fülle von Studienrichtungen, Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsfeldern auszuwählen.

Seit 1997 vereint die „hobit“ vielfältige Informationen und Beratungsexpertise. Veranstalterinnen sind die Evangelische Hochschule Darmstadt, die Hochschule Darmstadt, die Technische Universität Darmstadt, die Agentur für Arbeit Darmstadt und die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände.

