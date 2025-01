Lautertal: Fahrradfahrer aus Darmstadt nach Unfall verstorben

Teilen

Nachdem ein 45 Jahre alter Radfahrer aus Darmstadt am 18. Dezember 2024 auf der Landesstraße 3098 zwischen Beedenkirchen und Reichenbach stürzte und schwer verletzt wurde, ist der Verunglückte am 31. Dezember 2025 in einem Krankenhaus seinen hierbei erlittenen Verletzungen erlegen. Nach derzeitigem Erkenntnissen könnte der Radfahrer vor dem Sturz mit einem Wildtier kollidiert sein. Die Ermittlungen dauern an.

Der damals von Verkehrsteilnehmern schwer verletzt auf der Fahrbahn aufgefundene Radfahrer wurde zunächst mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen