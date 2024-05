Deutscher Welterbetag auf der Mathildenhöhe Darmstadt – Führungen und Tag der offenen Tür im Ausstellungsgebäude

Teilen

Am Sonntag, 2. Juni 2024 ist es wieder soweit: die Deutsche UNESCO-Kommission und der Verein UNESCO-Welterbestätten Deutschland laden ein, den Facettenreichtum der 52 Welterbestätten in Deutschland zu entdecken.

Highlight der UNESCO Welterbestätte Mathildenhöhe Darmstadt ist bei diesem Event der „Tag der offenen Tür“ im sanierten Ausstellungsgebäude. Von 11 bis 17 Uhr ist das Ausstellungsgebäude an diesem Tag geöffnet (letzter Einlass 16.30 Uhr).

„Der Welterbetag ist für uns in diesem Jahr etwas ganz Besonderes“, so Oberbürgermeister Hanno Benz. „Nach über zehn Jahren Restaurierungsarbeiten, öffnet das Ausstellungsgebäude seine Türen. Offiziell zwar erst am 20. September, doch wir bieten unseren Besucherinnen und Besuchern am diesjährigen Welterbetag die einmalige Gelegenheit, die Räume leer und unbespielt zu erleben. Nach der offiziellen Eröffnung wird das in dieser Form nicht mehr möglich sein. Daher lade ich alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sich selbst ein Bild des Baufortschritts zu machen, bevor die erste Ausstellung des Instituts Mathildenhöhe im September startet.“

Das Museum Künstlerkolonie Mathildenhöhe kann am Sonntag, den 2. Juni von 11 bis 18 Uhr kostenfrei besucht werden. Führungen durch die ständige Sammlung im Museum werden um 13, 14 und 16 Uhr angeboten.

Führungen über die Mathildenhöhe finden zwischen 11 und 17 Uhr stündlich statt, inklusiv Besichtigung des Großen Haus Glückert und des Haus Deiters. Um 15 Uhr wird eine Tour in englischer Sprache angeboten.

Tickets für die Führungen über das Außengelände und im Museum können online auf www.darmstadt-tourismus.de/mathildenhoehe, im Darmstadt Shop am Luisenplatz und im Infopoint Mathildenhöhe (geöffnet Samstag und Sonntag) erworben werden.

Der Hochzeitsturm hat am Welterbetag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Um die Freude an Kunst und Kultur auch bei Kindern zu wecken, können sich Vorschulklassen und Grundschulklassen am Montag, den 3. Juni 2024 für Führungen durch das Ausstellungsgebäude anmelden. Die Führungen sind kostenfrei und werden am Montag, den 3. Juni zwischen 9 und 11.30 Uhr angeboten. Kontakt und Anmeldung unter projektwelterberbe@darmstadt.de

Alle Programmpunkte sowie Informationen zum Welterbetag gibt es auf www.mathildenhoehe-darmstadt.de.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt