Monopoly Darmstadt ist jetzt erhältlich – Zocken auf der Edition für die Wissenschaftsstadt kann beginnen

Die gesamte Wissenschaftsstadt ist ab heute im Monopoly-Fieber. In der Hugendubel Filiale im Carree ist am Mittwoch (08.11.23) eine auf Darmstadt angepasste Version des berühmtesten Brettspiels der Welt vorgestellt worden. Dabei wurde endlich auch das Geheimnis gelüftet, welche Straßen bei einem Onlinevoting mit mehr als 15.000 abgegebenen Stimmen in der Gunst der Einwohnerinnen und Einwohner ganz oben standen. Von 140 vorgeschlagenen Straßen schafften es 22 auf das Spielfeld. Der Spitzenreiter der Abstimmung kommt auf mehr als 2500 Stimmen.

Neben den 22 Straßen wurden viele Details des Spiels individualisiert und an Hessens viertgrößte Stadt angepasst. So wurden bei den Ereignis- und Gemeinschaftskarten sämtliche Texte verändert sowie Verpackung und Spielfeld mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Wissenschaftsstadt versehen. „Im Layoutprozess wurde wieder einmal deutlich, wie viel Darmstadt zu bieten hat. Aber längst nicht alle Sehenswürdigkeiten und Attraktionen haben es in das Spiel geschafft, dafür fehlte einfach der Platz“, sagt Florian Freitag von der Zwickauer polar|1 GmbH, die das Spiel gemeinsam mit dem Düsseldorfer Spieleverlag Winning Moves entwickelt hat.

Jedem Spiel liegt ein Begleitheft bei, in dem zu jeder Straße die Besonderheiten aufgeführt sind. Unterdessen ist das Monopoly jetzt schon ein Renner: „Wir haben mehr als 5000 Vormerkungen vorliegen und bereits viele Anfragen von Buch- und Spielwarenhändlern erhalten, die das Spiel verkaufen wollen“, so Florian Freitag weiter. So ist die Monopoly Darmstadt Edition ab heute unter anderem bei der Darmstadt Marketing GmbH, der Spielwaren Faix David Faix & Söhne GmbH, bei der H. Hugendubel GmbH & Co. KG und Spielwaren Hofmann erhältlich.

Mehr Informationen zum Spiel gibt es unter www.darmstadt-spiel.de.

Die 22 Straßen auf dem Monopoly Darmstadt (in der Reihenfolge des Spielplans):

Landgraf-Georg-Straße • Hilpertstraße • Im Carree • Heidelberger Landstraße • Rheinstraße • Platz der Deutschen Einheit • Neckarstraße • Heidelberger Straße • Kasinostraße • Dieburger Straße • Ludwigsplatz • Otto-Röhm-Straße • Mornewegstraße • Leydheckerstraße • Messplatz • Grafenstraße • Luisenplatz • Liebfrauenstraße • Elisabethenstraße • Schöfferstraße • Schlossgraben • Marktplatz

Sehenswürdigkeiten (entspricht den Bahnhöfen im Original):

Spielezentrum Darmstadt • Hessisches Landesmuseum Darmstadt • Mathildenhöhe • Hochschule Darmstadt

Quelle & Bilder: polar 1 – Agentur für Kommunikation und Design GmbH