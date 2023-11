Pfungstadt-Hahn: Geld und Medikamente gefordert – Kriminalpolizei ermittelt nach Raub auf Apotheke

Teilen

Nachdem sich am Mittwochmorgen (08.11.23) ein Raub in einer Apotheke im Kirchweg in Pfungstadt-Hahn zugetragen hat, hat die Darmstädter Kriminalpolizei (K10) die Ermittlungen aufgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 8.30 Uhr das Geschäft. Im Anschluss soll der Unbekannte von einer Mitarbeiterin die Herausgabe von Medikamenten und Geld gefordert haben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hielt er nach derzeitigem Kenntnisstand eine schwarze Waffe in der Hand. Im Anschluss flüchtete er mit mehreren Medikamenten. Die Mitarbeiterin blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Flüchtige soll blaue Augen gehabt haben, circa 1,75-1,85 Meter groß und um die 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein. Sein Gesicht bedeckte er mit einem dunklen Tuch. Er trug eine dunkle Strickmütze, schwarze Turnschuhe mit heller Sohle, eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Arbeitshose.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen