Sozialdezernat Darmstadt beteiligt sich mit zwei Angeboten an den ‚Tagen der seelischen Gesundheit‘

Das Sozialdezernat der Wissenschaftsstadt Darmstadt beteiligt sich an den vom Gesundheitsamt Darmstadt-Dieburg organisierten Tagen der seelischen Gesundheit vom 10. bis 13. Oktober 2023 mit zwei Angeboten. Die Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis erwartet eine Vielzahl von Veranstaltungen und Mitmachangebote rund um das Thema seelische Gesundheit unter dem Titel „Pass auf Dich auf! – Du bist es wert!“.

„Wir wissen um die Bedeutung der seelischen Gesundheit der Menschen. In Zeiten gesellschaftlicher Krisen und Verunsicherungen nehmen auch die individuell empfundenen Belastungen in unterschiedlichen Kontexten der Lebens- und Arbeitswelt nachweislich zu. Zugleich sind der Erhalt und die Förderung psychischer Gesundheit sowie die Prävention psychischer Erkrankungen ein Ziel der Europäischen Union, welchem wir uns auch auf kommunaler Ebene widmen“, macht Bürgermeisterin Barbara Akdeniz deutlich.

Das Sozialdezernat –konkret die Koordinationsstelle Gesunde Stadt – beteiligt sich mit zwei Angeboten an den Tagen der seelischen Gesundheit und trägt diesem wichtigen Gesundheitsthema damit Rechnung. Die Angebote greifen aktuelle Fragestellungen auf und sollen Anregungen für eine gesunde Lebensführung von Jung und Alt geben. Am 11.Oktober wird gemeinsam mit dem Haus der digitalen Medienbildung auf einem Elternabend zu Chancen und Risiken des Medienkonsums bei Kindern und Jugendlichen informiert. Es werden verschiedene gesundheitliche Aspekte des Medienkonsums, unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse, beleuchtet sowie zu Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen informiert und diskutiert: „Digitale Medien sind im Leben junger Menschen allgegenwärtig und nicht mehr wegzudenken. Wichtig ist es für Eltern einen angemessenen Umgang hiermit zu finden und ihre Kinder gut in diese neue Lebenswelt zu begleiten“, unterstreicht Barbara Akdeniz und ergänzt, „mir ist dieses Thema ein besonderes Anliegen, daher freue ich mich, die Veranstaltung persönlich eröffnen zu können.“

Der Übergang in die dritte Lebensphase, also die Phase der ausklingenden Erwerbstätigkeit und Neuorientierung wird hingegen im Mitmachangebot am 12. Oktober in den Blick genommen: „Veränderungen gerade auch in der eigenen Biographie bergen immer auch Unsicherheiten. Hier gilt es in besonderem Maße Resilienz zu fördern, um seelischen Erkrankungen vorzubeugen. Ein Baustein hierzu kann es sein, sprichwörtlich in Bewegung zu kommen“, so Akdeniz.

Das Angebot wird zusammen mit der Servicestelle Soziales und Beratung (Amt für Soziales und Prävention) und dem SG Arheilgen e.V. umgesetzt. Neben einem fachlichen Input zu der Bedeutung von Bewegung im Alter für die Psyche wird es einen praktischen aktiven Teil geben, indem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aktiv in Bewegung gebracht werden.

„Wir freuen uns, dass wir tolle Kooperationspartner für die Umsetzung der Angebote gewinnen konnten und hoffen auf eine rege Teilnahme“, so Akdeniz abschließend.

Die Angebote im Überblick:

Übermäßiger Medienkonsum bei Kindern und Jugendlichen, Mittwoch 11.10.2023 von 19 bis 21 Uhr (Einlass 18:45 Uhr) in der Orangerie Darmstadt, Bessunger Straße 44. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bewegungsangebot 60+ „Übergang Beruf und Rente“ am Donnerstag 12. Oktober von 13 bis 15 Uhr im Stadthaus III, Frankfurter Straße 41. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, bequeme Kleidung und eigenes Handtuch sollten mitgebracht werden.

Weitere Informationen zu den Angeboten gibt es auf: www.gesundheitsamt-dadi.de.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt