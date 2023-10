Krafttraining und Freizeit-Treffpunkt: Wissenschaftsstadt Darmstadt errichtet Calisthenics-Anlage in Kranichstein

Teilen

Im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ wird nun ein weiterer Baustein zur Steigerung der Attraktivität des Darmstädter Stadtteils Kranichstein umgesetzt. Gegenstand des Projekts ist die Einrichtung einer Calisthenics-Anlage. Darauf haben jetzt Bürgermeisterin Barbara Akdeniz und Grünflächendezernent Michael Kolmer hingewiesen.

„Menschen zu unterstützen, einfach und niedrigschwellig in Bewegung und zu sportlicher Betätigung zu kommen ist das Ziel bei der Errichtung der Calisthenics-Anlage in Kranichstein. Dabei geht es auch um die soziale, funktionale und gestalterische Aufwertung der Grünflächen am Jugendcafé Chillmo nahe dem Brentanosee“, betont Bürgermeisterin Akdeniz. „Wir erfüllen damit einen vielfach geäußerten Wunsch. Die Idee geht auf einen Vorschlag von Kranichsteiner Jugendlichen in der dortigen Stadtteilrunde zurück. Neben dem Sportangebot wird die Anlage auch ein Treffpunkt für junge Menschen sein, an dem sie ihre Freizeit aktiv und gemeinsam verbringen können. Damit ist ein weiterer Ort für Kommunikation und Gemeinschaft in Kranichstein geschaffen, den selbstverständlich auch ältere Menschen nutzen können.“

Die Anlage enthält fünf qualitativ hochwertige Sportelemente, die Krafttraining ermöglicht, aber auch Dehnübungen für Menschen aller Altersgruppen erlaubt. So kann man Muskelpartien mit dem Eigengewicht des Körpers trainieren. Dreh- und Angelpunkt solcher Anlagen sind – meist metallische – Stangen in verschiedener Höhe und Position, an denen eine fast unendliche Bandbreite an Übungen gemacht werden können – wie Sit-Ups, Handstand, Flying Crow und Crunches (Bauchpressen) ausführen.

„Wir nutzen die Einrichtung der Calisthenics-Anlage darüber hinaus, um die Parkfläche am Brentanosee insgesamt höherwertig zu gestalten“, erläutert Stadtrat Michel Kolmer. „Die vorhandenen Tischtennisplatten werden versetzt, zudem laden künftig drei zusätzliche Bänke zum Sitzen und Verweilen ein.“

Die Planung wurde mit den Jugendlichen aus dem Stadtteil und in der Projektkoordination „Soziale Stadt“ sowie zwischen Grünflächenamt, Stadtplanungsamt und Jugendamt abgestimmt. Die erforderlichen Mittel zur Umsetzung der Maßnahme werden durch das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ bereitgestellt.

Die Landschaftsbauarbeiten erbringt die Firma Säger aus Darmstadt unter der Federführung des Grünflächenamtes, mit der Planung und Bauleitung ist das Landschaftsarchitekturbüro Dittmann und Komplizen aus Frankfurt beauftragt. Für einen reibungslosen Bauablauf während der gesamten Bauphase von etwa zehn Wochen sowie zum Schutz der Passantinnen und Passanten wird dieser Bereich der neuen Calisthenics-Anlage durch Baustellenzäune gesperrt; Anwohnende sowie Passanten und Passantinnen werden um Verständnis gebeten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt