Erdbeben, Überschwemmungen und Vulkanausbrüche: Naturkatastrophen sind eine Bedrohung für die Menschheit. Doch wie gehen wir mit ihnen um? Wie schützen wir uns vor ihnen? In der Kindervorlesung geht man am am Samstag, 14.10.2023, mit Prof. Dr. Nicolai Hannig, der Geschichte und Zukunft von Naturkatastrophen nach. Die Kindervorlesung findet erneut von 10:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr im alten Hauptgebäude der TU Darmstadt im Hörsaal 23 Gebäude S1/ 03 Hochschulstraße 1, statt.