Felix Krell im Trio in der Martinskirche

Zu einem Konzert mit dem Darmstädter Musiker Felix Krell im Trio lädt die Evangelische Martin-Luther-Gemeinde für Samstag, 14. Oktober 2023, ein. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Martinskirche, Heinheimer Straße 41, neben dem Riegerplatz. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. In der Pause gibt es Getränke und Brezeln an der „Lutherbude“ vor der Kirche.

Felix Krell, ein Multi-Instrumentalist, Songwriter und Produzent, wird zusammen mit der Sängerin Julie Balzeau und dem Gitarristen Fathan Syahab neue unveröffentlichte Songs und Kompositionen im Stil von Tash Sultana, FKJ sowie Interpretationen von bekannten Pop- und Jazztiteln spielen, heißt es in der Einladung der Martin-Luther-Gemeinde.