Viel mehr als eine Fabrik – Eröffnung der FlowFactory – Lernfabrik für mittelständische Fertigung der Zukunft startet in neuem Gebäude an TU Darmstadt

Ein einzigartiges Umfeld, um individuelle Produktionsaufträge in kürzester Reaktionszeit umzusetzen: Die neue FlowFactory an der TU Darmstadt verbindet Forschung, Lehre, Weiterbildung und Demonstration in einem Gebäude. Die Realisierung der Lernfabrik wurde dank europäischer und hessischer Fördermittel möglich.

Die FlowFactory, eine innovative Forschungs- und Lernfabrik an der TU Darmstadt, hat ihre Türen geöffnet. Das Projekt verbindet Forschung, Lehre, Weiterbildung und Demonstration in einem einzigartigen Umfeld, um individuelle Produkte zu ermöglichen und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Auftragsabwicklung flexibler und zeiteffizienter zu gestalten. Finanziert wurde der komplexe Neubau durch Mittel aus dem Programm „Investition in Wachstum und Beschäftigung“ (IWB) des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie aus Eigenmitteln des Instituts für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen (PTW) am Fachbereich Maschinenbau der Technischen Universität Darmstadt. Das PTW bedankt sich für die Förderung des FlowFactory-Vorhabens (ehemals Innovationsfabrik 4.0).

„Die FlowFactory steht exemplarisch für die enge Verbindung von Forschung, Lehre und Industrietransfer am PTW“, erklärte Professor Joachim Metternich, Institutsleiter des PTW. „Diese Verbindung ist typisch für unsere Aktivitäten und treibt unser Handeln an. Die FlowFactory ist ein weiterer Meilenstein beim Aufbau eines Kompetenzzentrums für die Produktion der Zukunft auf dem Campus Lichtwiese. Mit unserem einzigartigen Umfeld aus Gebäuden, Maschinen und Prozessketten bieten wir unseren wissenschaftlichen Mitarbeitenden ein Umfeld für die praxisnahe Forschung und unseren Studierenden die Möglichkeit, Produktion realitätsnah zu erleben. Gleichzeitig bietet diese Infrastruktur die Bühne für eine aktuelle und zielgruppengerechte Weiterbildung, mit der wir zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Partner aus der Industrie beitragen.“

Ayse Asar, Staatssekretärin im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, sagte: „Die Innovationsfabrik 4.0 ist ein Symbol für die enge Verzahnung von universitärer Lehre, angewandter Forschung und der hessischen Wirtschaft: Junge Forscherinnen und Forscher und erfahrene Fachleute lernen voneinander und gestalten die Produktion der Zukunft. Davon profitieren auch kleinere und mittlere Betriebe aus der Region. Mit der Weiterentwicklung zur ,FlowFactory‘ wird zudem gezielt an der klimaschutzkonformen Produktion der Zukunft gearbeitet. Der Bau ist mit rund 2,3 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung EFRE eines der größten hessischen EFRE-Projekte im Hochschulbereich. Mit weiteren rund 1,3 Millionen Euro über die Initiative REACT-EU konnte die Fabrik mit hochinnovativen Anlagen und Geräten ausgestattet werden. Diese Förderungen zeigen, dass sich die hessischen Hochschulen als Innovationspole in ihren Regionen und darüber hinaus etablieren und durch angewandte Forschung und gezielten Wissens- und Technologietransfer Innovation und Fortschritt nachhaltig stärken.“

Bedeutung des FlowFactory-Projekts für die Industrie

Im Bereich Forschung adressiert die FlowFactory den langfristigen Trend der kundenindividuellen Produktion. Durch den Einsatz digitaler Technologien wird die gesamte Auftragsabwicklung schneller und nachhaltiger gestaltet. Dabei sind die genutzten Ansätze wegweisend für eine optimierte Produktion in einer sich wandelnden wirtschaftlichen Landschaft.

Darüber hinaus fungiert die Lernfabrik als Plattform, um Unternehmen in der Industrie für aktuelle und zukünftige Themen der Produktion zu sensibilisieren. Sie bietet eine offene Austausch-Plattform, auf der Unternehmen ihre Herausforderungen und Innovationsideen diskutieren können. Die FlowFactory trägt somit dazu bei, dass Unternehmen für die Produktion von morgen gerüstet sind und durch den Wissenstransfer zwischen Forschung und Industrie gemeinsam die Technologievorsprung der deutschen Produktion weiterentwickeln können.

In Bezug auf die Lehre bietet sie den Studierenden eine herausragende Umgebung, um ihre Kompetenzen zur Gestaltung der Produktion von morgen optimal zu entwickeln. Durch praxisnahe Lehrveranstaltungen und die Integration der Lernfabrik in den Lehrplan erhalten die Studierenden wertvolle Einblicke in die neuesten Produktionstechnologien und können ihr erlerntes Wissen direkt in der realen Produktionsumgebung anwenden. Das neue Gebäude umfasst 500 Quadratmeter Produktionsfläche, einen Seminarraum, einen Maker-Space sowie Arbeitsplätze.

Optimierung nachhaltiger Produktion durch Künstliche Intelligenz

Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz werden Materialflüsse in der FlowFactory optimiert und Engpässe vermieden. Das Ziel der Lernfabrik ist es, die Wettbewerbsfähigkeit produzierender Unternehmen zu steigern und durch digitale und automatisierte Spitzentechnologie gleichzeitig nachhaltiger zu wirtschaften. Die neue Lernfabrik trägt zur Vermeidung von Engpässen und Stillständen in der Produktion bei, steigert die Produktivität und Effizienz von Unternehmen und reduziert Kosten und Ressourcenverbrauch. Das Projekt leistet einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Umweltschutz durch die Erforschung von Strategien der Kreislaufwirtschaft.

Die FlowFactory stellt sich den Herausforderungen von New Work, Konnektivität, Digitalisierung, Klimawandel/Energiewende, Individualisierung und dynamischen Produktlebenszyklen. In der FlowFactory wird am realen Produktionsprozess gezeigt, wie der Widerspruch zwischen individueller Produktion und kurzen Lieferzeiten aufgehoben werden kann. Durch eine durchgängige Verbindung der Material- und Informationslogistik entlang der gesamten Abwicklung eines Kundenauftrags werden innovative Lösungen entwickelt, die auf schlanken Produktionsprinzipien und digitalen Lösungen der Industrie 4.0 basieren. Die Lernfabrik dient damit als Plattform, um Innovationen in der Produktion zu entwickeln und den Transfer von Forschungsergebnissen in die tatsächlichen Produktionsprozesse zu ermöglichen.

Anwendungsmöglichkeiten und Zukunftsaussichten

Die FlowFactory hat Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Industriezweigen und bietet ein skalierbares und anpassungsfähiges intelligentes Materialflusssystem. Um die deutsche Industrie zukunftssicher zu machen, spielt das FlowFactory-Projekt eine entscheidende Rolle, indem es Bildung, Forschung und die Industrie miteinander verbindet und eine Plattform für den Austausch und die Gestaltung der Produktion von morgen bietet.

Quelle: TU Darmstadt