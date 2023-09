Teilen

An einer Schule in der Sophie- und Hans-Scholl-Straße in Ginsheim-Gustavsburg versprühten drei bislang unbekannte Täter vermutlich kurz vor dem Ende der Pause am Donnerstagmorgen (28.09.23), in der Zeit zwischen 9.30 und 9.50 Uhr, einen Reizstoff im Treppenhaus. Als die Schüler zum Pausenende zurück in in ihren Klassenraum gingen, erlitten rund 20 von ihnen leichte Atemwegsreizungen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen