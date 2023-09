Teilen

WEITERSTADT – Wegen einer Veranstaltung fahren die Linien WE1 und X15 am Sonntag (1. Oktober) zwischen 13 Uhr Uhr und 16 Uhr eine Umleitung. Die Haltestellen „Schneppenhäuser Straße“, „Postplatz“, „Gartenstraße“ und „Am Ohlenbach“ in Gräfenhausen entfallen in diesem Zeitraum.