30. Kultursommer Südhessen: Vielfältiges Programm im August im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Der 30. Kultursommer Südhessen ist in vollem Gange. Auch im August wird im Landkreis Darmstadt-Dieburg ein vielfältiges Angebot aus Kunst und Kultur für alle Generationen angeboten.

Internationalen Sommerakademie für Kammermusik in Jugenheim

Zu den besonderen Highlights gehören die Konzerte der 20. Internationalen Sommerakademie für Kammermusik auf Schloss Heiligenberg. Während der Sommerakademie werden Stücke der klassischen Kammermusik von den Meisterschülern unter Anleitung der Professoren, Assistenten und Soloinstrumentalisten auf Konzertreife eingeübt und in öffentlichen Konzerten vorgestellt.

Wann: Fr., 04.08.2023 * So., 06.08.2023 * Mi., 09.08.2023 * Do., 10.08.2023 * Fr., 11.08.2023 von 19:00 Uhr bis 21:45 Uhr, Einlass ab 18:00 Uhr

Musikmärchen „Peter und der Wolf“ in Münster

Ein musikalisches Märchen für Kinder wird am Sonntag, 6. August in der Kulturhalle in Münster gezeigt. Das Musikmärchen "Peter und der Wolf" wird von einem Bläserquintett der Main-Philharmonie bestehend aus Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott musikalisch inszeniert während ein Erzähler und Puppenspieler die Figuren gleichzeitig auch bildlich zum Leben erweckt.

Wann: So., 06.08.2023 von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Einlass ab 14:30 Uhr

Nonstock Festival im Fischbachtal

25 Jahre Nonstock Festival – die Perle unter den kleineren Festivals der Republik! Das Festival auf dem landschaftlich schön gelegenen Röderhof in Fischbachtal ist etwas für alle, die in ungezwungener Atmosphäre Musik und Kultur genießen möchten. Auf drei Bühnen treten ca. 40 Künstlerinen und Künstler auf. U.a. mit Lucid Void, Baba Shrimp Gang, Systemabsturz, The Real McCoy. Seit 1998 findet im beschaulichen Nonrod im Fischbachtal das Nonstock Festival statt. Jahr für Jahr treffen sich hier Naturliebende, Musikfreunde und der Pöbelbank-Adel des Umkreises, um gemeinsam zu feiern, Spaß zu haben und Musik und Kultur zu genießen. Neben Musik gibt es auch Kleinkunst, Kurzfilme, Ausstellungen, Workshops und Sportkurse.

Wann: Fr. 11.08.2023 bis So. 13.08.2023

Lichtenberger Musiksommer: Open Flair im Schlosshof

Rund um Schloss Lichtenberg findet am Samstag, 12. August ab 19.30 Uhr die Musik-Sommer-Nacht mit Solisten und Ensembles der Darmstädter Da Ponte-Stiftung statt. In den Sommermonaten finden im Kaisersaal, im Schlosshof und auf der Schlossterrasse klassische Konzerte, Pop, Jazz und Comedy statt. Dass während der Pandemie als neues Format entwickelte "Open Flair" mit Sommer-Serenaden im Schlosshof‘ ist längst kein Geheimtipp mehr. Am 12. August verwandeln wir wieder den Innenhof mit Licht und Musik zur Bühne. Genuss pur mit Sonnenuntergang über dem Odenwald.

Wann: Sa. 12.08.2023 von 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr

Noctes musicae – Musikalische Nachtstücke in Pfungstadt

Noctes musicae – Musikalische Nachtstücke aus geheimnisvollen Zeiten des Abendlands in der Evangelischen Martinskirche Pfungstadt mit dem Duo Kirchhof: Lutz Kirchhof, Laute und Martina Kirchhof, Viola da Gamba. In geheimnisvoller Atmosphäre bei Kerzenschein oder im sanften Licht des Öllämpchens erklingen Fantasien und Tänze unterschiedlichster Formen in den Zeiten europäischer Verfeinerung und Vergeistigung. In diesem Konzert kommen verschiedene Gamben und Lauten zum Einsatz.

Wann: Fr. 18.08.2023 von 21:00 Uhr bis 22:45 Uhr (Eintritt frei)

Straßentheater-Bringdienst „Just for Fun Express“

Sommer, Sonne, Straßentheater! Der Straßentheater-Bringdienst „Just for Fun Express“ fährt durch Stadt und Land! Mit Fahrrädern und Lastenrad als Transportmittel werden umweltfreundlich öffentliche Plätze und kulturelle Einrichtungen angefahren und bespielt. Ein unterhaltsames, familienfreundliches Programm wird zum gemeinsamen Kulturerlebnis. Künstlerinnen und Künstler aus den Sparten Zeitgenössischer Zirkus, Straßentheater u.a. gehen gemeinsam mit einem vielseitigen, rund einstündigen Kulturprogramm im Landkreis Darmstadt-Dieburg auf Tournee. Profibürokrat Herbert Faulhaber zelebriert feinste Bürokomik. Carola Kärcher zaubert mit Handschattentheater eine magische Schattenwelt auf ihre Leinwand.

Wann und wo: In Mühltal, Im Waldeck 19 am Sa., 19.08.2023 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr; in Otzberg, Mauerstraße (Festplatz) am Sa., 26.08.2023 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Eintritt frei)

Den Veranstaltungskalender und weitere Infos zu den Events gibt es unter: www.kultursommer-suedhessen.de.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg