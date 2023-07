Ausstellung der Masterabschlussarbeiten am Fachbereich Architektur der TU Darmstadt

Teilen

Der Fachbereich Architektur der TU Darmstadt lädt ein zur Ausstellung der Masterabschlussarbeiten des Sommersemesters 2023. Ab Montag, 31. Juli 2023, präsentieren rund 70 Absolvent*innen des Fachbereichs ihre Abschlussarbeiten in den Bereichen Hoch- und Städtebau. Die Arbeiten sind bis einschließlich 04. August 2023 im Fachbereichsgebäude L3|01 am Campus Lichtwiese ausgestellt.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

L‘oeil de l‘exilé Paris – Maison des journalistes sans frontières

Hrsg. vom Fachgebiet Entwerfen und Baukonstruktion (Prof. Felix Waechter)

‚Zeitungen – mit einem Gefühl von Ehrfurcht schreibe ich dieses Wort nieder. Zeitungen sind eines der großen Kulturmittel, durch die wir Europäer, Europäer geworden sind‘

Entgegen der – nicht auf Europa zu begrenzenden – kulturellen Errungenschaft, die Schlözer 1805 beschreibt und wider Artikel 19 der ‚Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte‘ der Vereinten Nationen vom Dezember 1948 sowie Artikel 5 des Grundgesetzes, wonach jeder das Recht hat, seine Meinung in Wort Schrift und Bild frei zu äußern, ist die Freiheit der Meinungsäußerung real in nur wenigen Ländern möglich. Journalist:innen werden vielerorts aufgrund ihrer Tätigkeit verfolgt, verhaftet oder sogar getötet. Dadurch wird die für die pluralistische Meinungsvielfalt und die demokratische Willensbildung wichtige Information, aber auch Transparenz und Kontrolle durch die Presse verhindert. Eine Aufgabe und Rolle, die Frederick Knight Hunt bereits Mitte des 19. Jahrhunderts als vierte Gewalt im Staat anerkennt.

Um Meinungsfreiheit und Teilhabe als gemeinsame Werte einer offenen und lebendigen Gesellschaft sichtbar zu machen, bedarf es an Räumen die es ermöglichen, die wichtige journalistische Arbeit aus dem Exil heraus fortzuführen und die zugleich auch Lernorte der freiheitlichen Haltung und Orientierung und auch ihr Gesicht sind. Die Verlagshäuser weiterdenkend, ergänzt um temporäres Wohnen und repräsentative Räume, wollen wir als Fanal und Zeichen der Pressefreiheit einen Zufluchts- und Arbeitsort für verfolgte Journalistinnen und Journalisten suchen.

Ausstellungsort: Pabstsaal (Raum 201, 2.OG)

Neue Frankfurter Schule – Weiterbau der Holzhausenschule

Hrsg. vom Fachgebiet Entwerfen und Nachhaltiges Bauen (Prof. Christoph Kuhn)

Architektur als Pädagoge – Architektur als Ressource

Beschäftigen wir uns mit Schulbauten, stellt sich selbstverständlich die Frage nach der Bedeutung, die Architektur zur räumlichen Unterstützung pädagogischer Konzepte einnehmen kann. Welche Rolle muss oder darf Architektur als bauliche Fassung von Erziehung, Bildung und Kultur spielen? Für eine neue Grundschule, angelegt als flexibles Spielfeld für alle, sich öffnend für das angrenzende Quartier, für die ganze Stadt – rund um die Uhr.

Die bestehende Holzhausenschule von Martin Elsaesser aus dem Jahre 1929, seit 10 Jahren leerstehend, konstruktiv und räumlich weit flexibler als es scheint, ist anregende Begrenzung und Referenz, die es zu testen, zu hinterfragen und im aktuellen Kontext weiterzubauen gilt.

Die nachhaltige Präsenz des Gebäudes fordert einen intensiven Dialog mit dem Bestehenden als ökologische, aber auch kulturelle Ressource für ein sich wandelndes urbanes Umfeld.

Ausstellungsort: Coopsaal (2. OG)

Europabogen – Ein Entré für Baden- Baden

Hrsg. vom Fachgebiet Entwerfen und Stadtentwicklung (Prof.‘in Dr. Annette Rudolph-Cleff)

Wer sich von der Autobahn her Baden-Baden nähert, muss zwei Mal hinschauen und lernt die weltbekannte, vornehme Kur- und Festspielstadt gleich von einer ganz anderen Seite kennen: Neben einer von Bäumen gesäumten Stadtautobahn und einer Pfeilerhochstraße finden sich Autohäuser, Gewerbebetriebe, ehemalige Militärsiedlungen, Bürobauten, Brachflächen und eine bewohnte ehemalige Musterhaussiedlung, begleitet vom Lauf des Schwarzwaldflüsschens Oos. Eine wie zufällig gewachsene Mischung unterschiedlichster Nutzungen, die die Besucher:innen der einstigen „Sommerhauptstadt Europas““ auf schnellstem Wege durchqueren. Die Studierenden haben sich im Rahmen ihrer Masterabschlussarbeit damit auseinandergesetzt, wie an dieser Stelle ein zukunftsweisendes Quartier als neuer Stadteingang für Baden-Baden aussehen könnte, das Gewerbe, Wohnen und Freizeit sowie Natur und Landschaft auf innovative wie nachhaltige Weise vereint.

Ausstellungsort: Pabstsaal (Raum 201, 2.OG)

TU Darmstadt

Fachbereich Architektur

Gebäude L3|01

El-Lissitzky-Straße 1

64287 Darmstadt

Öffnungszeiten:

Montag, 31. Juli bis Freitag, 04. August 2023

8 bis 20 Uhr

