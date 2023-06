Plakataktion und Informationsabend über kostenlose Beratung und Zuschüsse für Begrünungsmaßnahmen im Stadtumbaugebiet Kapellplatz – Woogsviertel – Ostbahnhof

Teilen

Mit einer Plakataktion und Informationsveranstaltung informiert die Wissenschaftsstadt Darmstadt über die Möglichkeit zur kostenlosen Beratung für Begrünungsmaßnahmen am Haus, im Vorgarten und im Hof. Neben der Beratung werden Zuschüsse für Begrünungsmaßnahmen vergeben. Die Förderung erfolgt im Rahmen der Umsetzung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts für das Fördergebiet Kapellplatz – Woogsviertel – Ostbahnhof im Förderprogramm „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“. Daher ist das Angebot räumlich auf dieses Gebiet begrenzt.

Die Informationsveranstaltung zum Anreizförderprogramm sowie zu Gestaltungsbeispielen und -möglichkeiten und deren Effekten findet am Mittwoch, 5. Juli 2023, von 19 Uhr bis 20 Uhr im Großen Saal im Naturfreunde-Haus (Darmstraße 4 a) statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

„Grüne Innenhöfe, Vorgärten, Dach- und Fassadenbegrünungen tragen wesentlich zu einem verbesserten Stadtklima in dichtbebauten innenstadtnahen Quartieren, wie dem Woogs- und Kapellplatzviertel, bei. Eine standortgerechte und nachhaltige Bepflanzung kann sich zudem positiv auf die Artenvielfalt in der Stadt auswirken. Daher möchten wir an das kostenlose Beratungsangebot und die vielfältigen Förderungsmöglichkeiten erinnern, um gemeinsam mit den Eigentümerinnen und Eigentümern einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, so Umwelt- und Planungsdezernent Michael Kolmer.

Was wird gefördert?

Neuordnung und gärtnerische Gestaltung von Innenhöfen und Vorgärten: mit einem hohen Anteil an bepflanzten Flächen, mit Aufenthaltsbereichen und versickerungsfähigen Belagsflächen;

Umbau von Kfz-Stellplätzen zu begrünten Stellplätzen mit versickerungsfähigen Belägen und Baumpflanzungen;

Dachbegrünungen auf Neu- oder Bestandsbauten, auch auf Garagen, Carports, Nebengebäuden;

Fassadenbegrünungen.

Wie hoch ist die Förderung?

Für die gärtnerische Gestaltung und Begrünung von Innenhöfen sowie Stellplätzen und Vorgärten beträgt der Zuschuss 60 Prozent der als förderfähig anerkannten Kosten. Der Zuschuss beträgt maximal 60 Euro pro Quadratmeter.

Für die Anlage von Dach- und Fassadenbegrünungen beträgt der Zuschuss 50 Prozent der förderfähigen Kosten, maximal jedoch 20 Euro pro Quadratmeter begrünte Dach- bzw. Fassadenfläche.

Weitere Informationen finden interessierte Eigentümerinnen und Eigentümer auf der Projekt-Homepage www.darmstadt.de/foerdergebiet-da-ost. Fragen können auch direkt an das Stadtplanungsamt (stadtplanungsamt@darmstadt.de) oder an das Fördergebietsmanagement (kwo@nh-projektstadt.de) adressiert werden.

Das Anreizförderprogramm für Begrünungsmaßnahmen im Fördergebiet Kapellplatz – Woogsviertel – Ostbahnhof wurde am 14. Februar 2019 von der Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt beschlossen.