Wissenschaftsstadt Darmstadt sucht Wahlhelferinnen und -helfer für die Wahl zum Hessischen Landtag

Für die Wahl zum Hessischen Landtag, die am Sonntag, 8. Oktober 2023 stattfindet, sucht die Wissenschaftsstadt Darmstadt Wahlhelferinnen und -helfer, die in einem der 154 Darmstädter Wahl- und Briefwahlvorstände mitarbeiten.

In einem allgemeinen Wahlbezirk prüfen die Wahlhelferinnen und -helfer die Wahlberechtigung, geben die Stimmzettel aus und ermitteln das Wahlergebnis des jeweiligen Bezirks. In einem Briefwahlbezirk entscheiden sie über die Zulassung der Wahlbriefe und ermitteln das Wahlergebnis des jeweiligen Briefwahlbezirks. In einem Wahl- und Briefwahlvorstand darf mitarbeiten, wer zur Landtagswahl wahlberechtigt ist.

„Das ehrenamtliche Engagement der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer ist für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl unverzichtbar. Wir möchten daher die Bürgerinnen und Bürger aufrufen, in einem Wahlvorstand mitzuarbeiten und an der Auszählung der Stimmzettel mitzuwirken“, so Stadtrat Paul Georg Wandrey.

Für ihre Mitarbeit in einem allgemeinen Wahlbezirk erhalten Beisitzerinnen und Beisitzer 30, Schriftführerinnen/-führer und Wahlvorsteherinnen/-vorsteher (und deren jeweilige Stellvertreterinnen/-vertreter) 50 Euro. In einem Briefwahlbezirk beläuft sich die Aufwandsentschädigung auf 25 und 40 Euro.

Interessierte werden gebeten, sich beim Wahlamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt zu melden (Tel.: 06151 13-38 20 und 13-32 28; E-Mail: Wahlhelfer@darmstadt.de). Weitere Informationen sind auf der städtischen Webseite www.darmstadt.de/wahlhelfer abrufbar.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt