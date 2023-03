Modernisierungskonvoi mit Höchststand an Sanierungsberatungen in 2022

Teilen

In seiner Sitzung am Mittwoch (29.03.23) hat der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt den Bericht zum Modernisierungskonvoi 2022 zur Kenntnis genommen.

Seit 2016 bietet die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit dem „Modernisierungskonvoi“ kostenlose Initialberatungen für Privateigentümerinnen und -eigentümer von Wohngebäuden in Darmstadt an. Der Modernisierungskonvoi ist eine zentrale Klimaschutzmaßnahme der Wissenschaftsstadt Darmstadt zur Erreichung der städtischen Klimaschutzziele im Gebäudesektor (v.a. Heizwärme) und zur Erhöhung der Modernisierungsquote der Bestandsgebäude. Ziel ist es, die Vorteile von energetischen Sanierungsmaßnahmen aufzuzeigen, Sanierungen vor dem Hintergrund des Klimaschutzes und der hierfür notwendigen Wärmewende ganzheitlich zu betrachten und Eigentümerinnen und Eigentümer zu befähigen, die nächsten Schritte, wie beispielsweise die Erstellung eines vom Bund mit bis zu 80 Prozent der Kosten geförderten Sanierungsfahrplans und/oder die Umsetzung von Einzelmaßnahmen, umzusetzen.

Ausgangspunkt der städtisch finanzierten Initialberatung ist die Begehung der Immobilie durch zertifizierte Energieeffizienzfachleute, welche bis 2024 die in Darmstadt ansässige Effizienz:Klasse GmbH im Auftrag der Stadt ausführt. Nach einer Bestandsaufnahme des Gebäudes hinsichtlich des Energieverbrauchs, der Heiztechnik, des Sanierungszustands und weiterer Aspekte erarbeiten die Fachleute Sanierungsmaßnahmen, beraten zum Heizungstausch und weisen auf Förderprogramme des Bundes, des Landes oder der Kommune hin.

In 2022 waren die Schwerpunktquartiere der Öffentlichkeitsarbeit das Martinsviertel und Kranichstein. Ende März/Anfang April 2022 fanden die Auftaktveranstaltungen statt – aufgrund der Corona-Pandemie per Video-Stream. Bei beiden Veranstaltungen haben sich jeweils rund 150 Personen zugeschaltet.

„Letztes Jahr wurden in Darmstadt rund 600 durch die Stadt finanzierte Sanierungsberatungen durchgeführt. Das ist ein neuer Höchststand an Beratungen des Modernisierungskonvois. Wir hoffen, dass auch 2023 viele Eigentümerinnen und Eigentümer das Angebot in Anspruch nehmen“, so Klimaschutzdezernent Kolmer.

Außerdem wurde das Beratungsangebot um Themen wie nachwachsende Baustoffe, Solarenergienutzung (v.a. Photovoltaik), Gebäudebegrünung und ökologische Dämmstoffe erweitert, um Chancen und Synergieeffekte im Rahmen von baulichen Maßnahmen an Gebäuden zu nutzen. Die Beratungsdauer wurde hierfür auf zwei Stunden erhöht.

„Knapp 17 Prozent aller 2022 betrachteten Gebäude waren ensemble- oder denkmalgeschützt. Das zeigt, dass auch die Eigentümerinnen und Eigentümer von denkmalgeschützten Gebäuden ein zunehmend großes Interesse an energetischen Sanierungsmaßnahmen haben – ein gutes Signal für den Klimaschutz im Gebäudebereich“, so Kolmer weiter.

Hohe Relevanz hatten auch die Themen Photovoltaik sowie der Wechsel von fossilen Brennstoffen zur Umweltwärmenutzung mittels Wärmepumpe und die hierfür eventuell notwendigen energetischen Sanierungsmaßnahmen.

Schwerpunktmäßig wird es Ende April zwei Informationsveranstaltungen in den Quartieren Johannes-, Pallaswiesen- und Mornewegviertel sowie Am Ziegelbusch geben. Eine Anmeldung für Beratungstermine ist unter www.modernisierungskonvoi.de möglich. Für Rückfragen steht die Effizienz:Klasse GmbH wochentags in der Zeit von 9 bis 17 Uhr per Telefon unter 06151 360360 oder per E-Mail unter modkonvoi@effizienz-klasse.de zur Verfügung.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt