28-Jähriger nach Fußballspiel geschlagen – Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Teilen

Nachdem es am Donnerstagabend (30.03.23) nach einem Fußballspiel in Darmstadt auf einem Sportplatz im Dornheimer Weg aus noch nicht bekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein soll, wird sich ein 24-Jähriger wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten müssen. Der junge Darmstädter steht im Verdacht, nach Spielende, gegen 21.15 Uhr, einen 28-jährigen Spieler der Gastmannschaft unvermittelt geschlagen zu haben. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen