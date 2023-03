Lilien und ENTEGA realisieren PV-Anlage am Merck-Stadion am Böllenfalltor

Teilen

Im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt gibt es nicht nur auf dem Rasen Spitzenleistungen, sondern auch beim Thema nachhaltige und klimaschonende Energieversorgung. Denn der SV Darmstadt 98 und der Energie- und Telekommunikationsdienstleister ENTEGA realisieren auf den Stadiondächern eine Photovoltaikanlage.

„Wir nehmen die Verantwortung für die Umwelt und die Gesellschaft ernst und setzen mit der Entscheidung für eine Photovoltaik-Anlage ein klares Zeichen für bewusstes Handeln“, sagte Michael Weilguny, Geschäftsführer beim SV 98: „Nachhaltige Vereinskultur ist in unserem Leitbild verankert und Teil unseres Selbstverständnisses – das Leuchtturmprojekt auf dem Dach der Haupttribüne und der Gegengerade ist somit ein weiterer Baustein unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Zudem ist es in Zeiten mit extrem dynamischen Energiepreisen auch ökonomisch für den SV 98 sinnvoll, dass wir einen Teil des benötigten Stroms selber produzieren können.“

Dr. Marie-Luise Wolff, Vorsitzende des Vorstandes von ENTEGA, sagte: „Der Ausbau von Erzeugungsanlagen für Erneuerbare muss mit Wucht vorangetrieben werden. Angesichts der langen Genehmigungszeiten für den Bau von Windrädern muss künftig auch ein klarer Schwerpunkt bei der Photovoltaik gelegt werden.“

Auf den Dächern der Haupttribüne und der Gegengerade werden auf einer Fläche von insgesamt 5.678 Quadratmetern rund 2900 PV-Module installiert. Die Photovoltaikanlage ist damit fast so groß wie die Rasenfläche. Die Anlage hat eine Leistung von ca. 1,2 MWp. Rechnerisch könnten damit jährlich 450 Haushalte mit Ökostrom versorgt werden. Im Vergleich mit dem deutschen Strommix werden jedes Jahr rund 840 Tonnen CO2 vermieden. Die Anlage soll noch in diesem Sommer in Betrieb gehen.

Der ENTEGA-Aufsichtsratsvorsitzende, Oberbürgermeister Jochen Partsch, betonte: „Darmstadt soll bis zum Jahr 2035 klimaneutral sein. Grundlage unseres kommunalen Handelns ist es, möglichst viele Akteurinnen und Akteure zu verbinden und zu beteiligen, damit dieses Ziel erreicht wird. Die Kooperation von ENTEGA und dem SV Darmstadt 98 ist ein starkes Beispiel dafür.“

Die Anlage wird von der ENTEGA-Tochter NATURpur AG errichtet und an die SV Darmstadt 98 GmbH verpachtet. NATURpur übernimmt im Auftrag des Vereins die Betriebsführung und kümmert sich unter anderem um Wartung und Instandhaltung. Den Ökostrom, den die Anlage produziert, kann der SVD direkt im Stadion nutzen. Nach Berechnung der ENTEGA kann rund 46 Prozent des mit der Photovoltaik-Anlage produzierten Stroms direkt im Stadion verwendet werden. Der weitere Strom kann für das benachbarte Funktionsgebäude werden. Nicht vom SV 98 selbst genutzter Strom wird über die ENTEGA als Öko-Strom in das Verteilnetz der e-netz Südhessen eingespeist und geht somit an die Darmstädter Haushalte.

Für die PV-Anlage im Stadion plant ENTEGA eine Bürgerbeteiligung, bei der Bürgerinnen und Bürger Geld zweckgebunden anlegen können. Die Bürger-Beteiligung soll im vierten Quartal 2023 starten.

Quelle: ENTEGA AG