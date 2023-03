Barrierefreier Zustieg an Ersatzhaltestelle „Borsdorffstraße“ in Kürze möglich

Teilen

Um den Einstieg an der Ersatzhaltestelle „Borsdorffstraße“ in Kranichstein für mobilitätseingeschränkte Personen zu verbessern, beginnen ab 15. März 2023 Arbeiten für eine temporäre Einstiegsplattform. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat sich dabei in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsunternehmen HEAG mobilo für eine mobile, mietbare Rampe entschieden. Die Module haben eine Länge von 20 Metern inklusive der Rampen und eine durchgängige Höhe von 20 Zentimetern an allen Türen. Dadurch können zum Beispiel Fahrgäste mit Kinderwägen auch an den Sondernutzungsflächen bei der dritten Gelenkbus-Tür besser zusteigen. Bei geneigtem Bus muss lediglich eine Stufe von circa 5 Zentimeter überwunden werden. Zudem sind die Einstiegsplattformen so breit, dass die Klapprampe umgelegt werden kann. So können beispielsweise Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, barrierefrei ein- und aussteigen.

Die Erhöhung bleibt bis zum Ende des laufenden Schienenersatzverkehrs installiert. Nach Abschluss der Baumaßnahme in der Frankfurter Straße wird der Straßenbahnbetrieb nach den Sommerferien wieder aufgenommen und die reguläre barrierefreie Bestandshaltestelle angefahren.

Mobilitätsdezernent Michael Kolmer zeigt sich zufrieden mit der gefundenen Lösung: „Wir haben gemeinsam mit der HEAG mobilo intensiv verschiedene Varianten geprüft. Manche schieden aus, weil die Rampenneigung zu groß war, bauliche Varianten standen hingegen in keinem Nutzen-Kosten-Verhältnis. Eine Rampe anzumieten, ist eine sehr gute Alternative.“

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt