„Die Innenstadt braucht einen dauerhaften Frequenzbringer“ – Stellungnahme der IHK Darmstadt zur geplanten Schließung der GALERIA Filiale am Weißen Turm

Mit Bedauern reagiert der Hauptgeschäftsführer der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar, Robert Lippmann, auf die von GALERIA angekündigte Schließung der früheren Kaufhof-Filiale in Darmstadt zum 31. Januar 2024. „Dieses Ergebnis hat sich schon seit längerem abgezeichnet. Es ist gleichermaßen eine Herausforderung für die betroffenen Mitarbeiter wie für die Innenstadt insgesamt. Glücklicherweise bleibt zumindest der Standort im Luisencenter erhalten“, so Lippmann.

Mit Blick auf den Standort Am Weißen Turm begrüßt die IHK Darmstadt den Prozess der Wissenschaftsstadt grundsätzlich, sich über die Nachnutzung Gedanken zu machen und dabei unterschiedliche Stakeholder einzubinden. „Diese 1-A Fläche in der Fußgängerzone ist eine einmalige Gestaltungschance. Die Aufgabe ist nun, einen dauerhaften Frequenzbringer zu etablieren, von dem die gesamte Innenstadt profitiert. Die Nutzungsbausteine sollten dabei nicht zu kleinteilig ausfallen. Am Ende braucht es eine Nachnutzung mit Strahlkraft über die Stadt hinaus.“ Wichtig sei, dass die Stadt überhaupt in die Lage kommt, die Fläche gezielt zu entwickeln – ob über den Erwerb der Immobilie oder eine langfristige Anmietung, betont Lippmann. Hierzu bedürfe es politischen Gestaltungswillens und zügiger Entscheidungen, auch um langen Leerstand zu vermeiden. „Dass dies auch in den Kontext eines Gesamtkonzepts für die Innenstadt zu setzen ist, versteht sich von selbst.“

Quelle: IHK Darmstadt Rhein Main Neckar