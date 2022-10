Eberstadt: Hitlergruß und Naziparole – Polizei nimmt 52-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wird sich ein 52 Jahre alter Mann aus Darmstadt zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Am Freitag (30.09.22) war der Mann gegen 19.30 Uhr in einer Straßenbahn aufgefallen, als er zunächst verbal mit anderen Fahrgästen in Streit geriet. Nachdem der Darmstädter plötzlich den Hitlergruß zeigte und die Naziparole „Heil Hitler“ äußerte, verständigten Zeugen umgehend die Polizei.

Die alarmierten Streifen nahmen den Tatverdächtigen an der Haltestelle Wartehalle fest und brachten ihn zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 52-Jährige nach Hause entlassen.

Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen, die der Staatsschutz Südhessen in Darmstadt (Rufnummer 06151/9690) übernommen hat.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen