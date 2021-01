ENTEGA spendet an die Stadt Darmstadt

ENTEGA spendet seit vielen Jahren am Jahresanfang für gemeinnützige Einrichtungen in der Region. Diese gute Tradition setzt das Unternehmen in diesem Jahr fort und übergibt insgesamt 12.000 Euro an die Landkreise Darmstadt-Dieburg, Offenbach, Groß-Gerau, Bergstraße, Odenwald und an die Wissenschafts- und Digitalstadt Darmstadt.

In der Wissenschafts- und Digitalstadt Darmstadt erhalten zwei Projekte je 1.000 Euro. Eine Spende geht an den Nicaragua-Hilfsverein Sandino Partnerschaft, der mit dem Geld eine örtliche Initiative unterstützt, die für eine Covid 19-Klinik Sauerstoffflaschen und Schutzausrüstung für medizinisches Personal anschaffen will. Eine weitere Spende ist für den Baseball Club Darmstadt Whippets 1992 e.V, der derzeit ein inklusives Baseball-Angebot für Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen aufbaut, um sie in den Trainings- und Spielbetrieb zu integrieren.

Wegen der Corona-Pandemie konnte die ENTEGA Vorstandsvorsitzende, Dr. Marie-Luise Wolff, die Spende in diesem Jahr leider nicht persönlich überbringen. „Das ist natürlich sehr schade, denn der Austausch mit den Menschen vor Ort ist mir sehr wichtig. Wir freuen uns aber, Initiativen unterstützen zu können, die sich für einen in diesen Zeiten besonders wichtigen Wert engagieren: Solidarität“, sagte Marie-Luise Wolff. „Die Spenden von ENTEGA helfen auch in diesem Jahr wieder, zwei wichtige Projekte zusätzlich zu fördern“, bedankte sich der Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch im Namen der Spendenempfänger.

Quelle: ENTEGA AG