Linien F und F/U: Haltestellen verlegt

Wegen einer Sportveranstaltung entfallen am Sonntag (24.06.18) zwischen 8 Uhr und 13 Uhr auf den Linien F und F/U die Haltestellen „Spessartring“, „Regerweg“, „Fasanerie“ und „Oberwaldhaus“. Auf der Linie F/U entfallen zudem die Haltestellen „Grube Prinz von Hessen“, „Einsiedel“, „Grube Messel Besucherzentrum“ und „Am Wildpark“. Beide Linien fahren ersatzweise die Haltestelle „Am Karlshof“ an. Die Linie F bedient zusätzlich die Haltestellen „Peter-Behrens-Straße“ und „Alfred-Messel-Weg“. Die Linie F/U hält ersatzweise an den Haltestellen „Schwarzer Weg“, „Kastanienallee“, „Siemensstraße“, „Kesselhutweg“ und „Jagdschloss“. Auf den Regionalbuslinien RH, MO1, 671 und 672 entfallen bis 12 Uhr in beiden Richtungen die Haltestellen „Woog/ Elisabethenstift“, „Ostbahnhof“, „Rosenhöhe“ und „Hofgut Oberfeld“. Die Haltestelle „Jugendstilbad“ wird an die Haltestelle „Mercksplatz“ verlegt.