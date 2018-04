Wissenschaftsstadt Darmstadt schreibt den Literarischen März 2019 aus

Zum 21. Mal lädt die Wissenschaftsstadt Darmstadt junge deutschsprachige Autorinnen und Autoren am 29. und 30. März 2019 zur Teilnahme am Lyrikwettbewerb ‚Literarischer März‘ ein. Für den Wettbewerb, bei dem der Leonce-und-Lena-Preis sowie die Wolfgang-Weyrauch-Förderpreise (jeweils mit 8000 Euro dotiert) in der Darmstädter Centralstation vergeben werden, können sich deutschsprachige Autorinnen und Autoren, die nach 1983 geboren sind, mit bis zu 12 unveröffentlichten Gedichten ab sofort bewerben. Bewerbungen werden auf www.literarischer-maerz.de über ein Online-Formular entgegengenommen. Eingesandte Arbeiten können nach dem Wettbewerb nicht an die Absender zurückgesandt werden. Einsendeschluss ist der 15. September 2018. Nähere Informationen gibt es im Internet auf www.literarischer-maerz.de, beim Kulturamt, Kanita Hartmann unter der Telefonnummer 06151/13-3337 oder per E-Mail kanita.hartmann [at] darmstadt.de.

Dem Lektorat des Literarischen März 2019 gehören die langjährigen Lektoren des Wettbewerbs Christian Döring und Hanne F. Juritz an. Nach dem Ausscheiden von Fritz Deppert wurde Kurt Drawert in das Lektorat berufen. Unter Ausschluss des Rechtsweges entscheidet das Lektorat darüber, welche Autorinnen und Autoren zum Wettbewerb eingeladen werden. Die ausgewählten Autorinnen und Autoren erhalten bis Ende 2018 eine Einladung. Absagen werden nicht verschickt.

Der Jury des Literarischen März 2019 gehören Michael Braun, Ulrike Draesner, Peter Geist, Jan Koneffke und Marion Poschmann an. Die Moderation übernimmt Insa Wilke. Die Veranstaltung wird am 29. März 2019 mit dem ersten Leseblock der Bewerberinnen und Bewerber eröffnet. Die weiteren Lesungen um den Leonce-und-Lena-Preis und die Wolfgang-Weyrauch-Förderpreise beginnen am Vormittag des 30. März und werden in voraussichtlich drei Leseblöcken abgehalten. Nach jeder Lesung bespricht die Jury die gelesenen Texte öffentlich. Die Juryentscheidung wird unter Ausschluss des Rechtsweges nichtöffentlich gefällt, die Preisverleihung ist noch am Abend des 30. März 2019. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei.

Weitergeführt wird die Zusammenarbeit mit den Koopertionspartnern Haus der Poesie und dem Lyrik Kabinett München. Der Gewinn des Leonce-und-Lena-Preises 2019 umfasst auch wieder einen Online-Auftritt auf der Website www.lyrikline.org sowie eine Lesung beim Lyrik Kabinett München.

Unterstützt wird der Literarische März 2019 vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, vom Darmstädter Förderkreis Kultur e. V., von der ENTEGA Stiftung, von der HEAG Kulturfreunde Darmstadt gGmbH und von der HEAG AG.

