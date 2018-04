Unsittlich berührt und geschlagen – Polizei nimmt 34-Jährigen fest

Beamte des 1. Polizeireviers haben am frühen Samstagmorgen (14.04.18) einen 34-Jährigen festgenommen. Der Mann, der in Darmstadt wohnhaft ist, soll nach ersten Ermittlungen zuvor in einer Diskothek im Carree eine 22-Jährige unsittlich berührt und auch geschlagen haben, als diese sich zur Wehr setzte. Nachdem beide den Nachtclub verlassen hatten, wurden verbale Streitigkeiten und Beleidigungen am Luisenplatz fortgesetzt. Zeugen alarmierten schließlich die Polizei. Der 34 Jahre alte Tatverdächtige konnte in einer Straßenbahn festgenommen werden. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,37 Promille. In einem Ermittlungsverfahren muss er sich jetzt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung, Körperverletzung und Beleidigung strafrechtlich verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen