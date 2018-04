13-jähriger Junge vermisst – Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben?

Seit Freitagabend (13.04.2018) fahndet die Polizei in Darmstadt nach dem 13-jährigen Ioannis Rehman. Der Vermisste hat ein altersgerechtes Aussehen und ein südländisches Erscheinungsbild. Er ist 1,60 Meter groß und kräftig, hat schwarze kurze Haare und dunkle Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine dunkle Hose, eine schwarze Jacke, Sneakers und eine Basecap.

Der Junge hatte am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr seine Wohngruppe in Kranichstein verlassen und wollte in die Adelungstraße zu einer Verwandten zum Besuch. Er ist weder dort noch am Freitagabend in seiner Wohngruppe wieder aufgetaucht.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Verschwindens des Jungen hat die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gibt es keine Anhaltspunkte, die auf eine Straftat hindeuten lassen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich der 13-Jährige am Samstagabend (14.04.2018) mit anderen Jugendlichen gegen 22.00 Uhr auf dem Luisenplatz getroffen hatte. Auch bestand ein kurzer telefonischer Kontakt zu seinem Zwillingsbruder.

Die Ermittler suchen Zeugen, denen der vermisste Junge seit Freitagnachmittag aufgefallen ist oder die Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 beim Kommissariat 10 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen

Bild: Privat