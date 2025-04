Wissenschaftsstadt Darmstadt präsentiert Ergebnisse zum Klimaanpassungsplan und lädt zu großem Klimaaktionsmarkt ein

Teilen

In den beiden zurückliegenden Jahren hat die Wissenschaftsstadt Darmstadt in einer breiten Beteiligung einen integrierten Klimaanpassungsplan entwickelt. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden nun am Dienstag, 29. April 2025, von 18:30 bis 20:30 Uhr auf der Abschlussveranstaltung zum Projekt im Hessischen Staatsarchiv am (Karolinenplatz 3) präsentiert.

„Die Teilnehmenden erwartet an diesem Abend ein abwechslungsreiches Programm mit Vorstellung der Projektergebnisse, einer Podiumsdiskussion sowie einem großen Klimaaktionsmarkt rund um das Thema Klimaanpassung“, erklärt dazu Klimaschutzdezernent Michael Kolmer. Zu Beginn der Veranstaltung wird der Klimaanpassungsplan mit seinen 20 zentralen Maßnahmen zur Klimaanpassung aufgezeigt. Laut Klimaschutzdezernent Michael Kolmer gibt es in diesem Impulsvortrag „eine Übersicht zu den 20 zentralen Anpassungsmaßnahmen der Wissenschaftsstadt Darmstadt mit Fokus auf den Leitzielen Schwammstadt, naturbasierte Lösungen für mehr Grün und Blau, klimaangepasstes Planen und Bauen“. Zudem werde die umfangreiche Risikoanalyse zur Erfassung der städtischen Verwundbarkeit gegenüber Klimawandelfolgen vorgestellt, wie Kolmer weiter erläutert. In Kooperation mit dem Deutschen Wetterdienst sowie externen Dienstleistern wurde dazu das Stadtklima hochauflösend erfasst und analysiert. Die Analysen geben Aufschluss zum städtischen Wärmeinseleffekt, also wo sich Hitze-Hotspots bzw. Kühloasen im Stadtgebiet befinden bzw. wo es bei Starkregen potentiell zu Überflutungen kommen kann. „Mithilfe einer breiten Beteiligung durch 6 Workshops konnten zahlreiche Ideen aus der Bürgerschaft in den Prozess eingebunden werden“, so Kolmer. Die Vorschläge wurden in der Zwischenzeit durch die städtische Verwaltung hinsichtlich einer möglichen Umsetzbarkeit geprüft und konkretisiert.

Neben der Planvorstellung ist der erstmalig durchgeführte „Klimaaktionsmarkt“ ein weiteres Highlight des Abends. Dieser bietet laut Kolmer „Zwölf Marktstände mit Wissenswertem zur Klimaanpassung, sowie Ideen, Lösungen und praktischen Tipps um selbst klimaaktiv zu werden.“ Die Stadtnatur-Guides des BUND geben eine Erstberatung für mehr Biodiversität im Stadtraum. Der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) gibt fachkundige Auskunft zum Thema „Pflanzenkohle“. Das Büro Dahlem präsentiert die Starkregengefahrenkarten und die Hochschule Darmstadt stellt spannende studentische Projekte zur Klimaanpassung vor. Auch viele städtische Ämter sind mit ihren Themen zur klimaangepassten Stadtplanung, Förderung des Stadtgrüns und der Biodiversität, dem nachhaltigen Regenwassermanagement sowie dem klimabewussten Bauen für den kommunalen und privaten Bereich auf dem Markt vertreten.

Weiterführende Informationen zur Veranstaltung gibt es auf: https://ztix.de/hp/events/26679/info

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt