Beginn der Kinderflohmarkt-Saison 2025 in Darmstadt

Die diesjährige Darmstädter Kinderflohmarkt-Saison beginnt am Sonntag, den 4. Mai 2025. Weitere Termine sind Sonntag, der 22. Juni, und Sonntag, der 24. August 2025.

Von jeweils 10 bis 14 Uhr können Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren auf dem Friedensplatz anderen Kindern ihre gebrauchten Sachen verkaufen, nachdem sie sich vor Ort am Stand der Kinder- und Jugendförderung angemeldet haben und ihnen ein Standplatz zugewiesen wurde. Standgebühren gibt es nicht, die Teilnahme ist kostenlos.

„Die Darmstädter Kinderflohmärkte haben den Anspruch, die Selbstständigkeit zu fördern und Kindern zu vermitteln, dass sie im Stadtgeschehen ihren Platz haben. Sie sind eine großartige Gelegenheit, Kindern wichtige Lebenskompetenzen näherzubringen. Sie erfahren, was es bedeutet, etwas zu verkaufen, Preise zu verhandeln und Verantwortung zu übernehmen. Sie üben, wie man mit anderen Menschen in Kontakt tritt und lernen, wie man Angebote und Nachfragen geschickt regelt. Aber der Flohmarkt lehrt sie nicht nur wirtschaftliche Fähigkeiten, sondern auch den Umgang mit ihren Besitztümern. Sie überlegen, welche Dinge sie noch brauchen und welche sie bereit sind, loszulassen – eine wertvolle Lektion in Sachen Minimalismus und Nachhaltigkeit“, so Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.

Veranstaltet werden die Kinderflohmärkte von der Kinder- und Jugendförderung im Jugendamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Verkauft werden dürfen Spielsachen – außer Kriegsspielzeug – sowie Kleidung, Bücher, Comics und vieles mehr. Als Unterlage ist eine Isomatte oder Decke mitzubringen. Tische, Kleiderständer und Ähnliches können nicht verwendet werden.

Bei Regenwetter müssen die Kinderflohmärkte ausfallen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt