„Wissen. Teilen. Entdecken.“ – Abwechslungsreiches Programm des Literaturhauses und der Stadtbibliothek Darmstadt anlässlich der Nacht der Bibliotheken

Teilen

Am Freitag, 4. April 2025, nehmen das Literaturhaus Darmstadt und die Stadtbibliothek Darmstadt unter dem Motto „Wissen.Teilen.Endecken.“ an der erstmals bundesweiten „Nacht der Bibliotheken“ teil. Das Literaturhaus mit den Bibliotheken der Chopin-Gesellschaft, des Kunstarchivs Darmstadt, der Darmstadt-Bibliothek, der Bibliothek der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und der Fotobibliothek ist an diesem Tag von 18 bis 21 Uhr, die Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus bis 22 Uhr geöffnet. Alle Einrichtungen bieten ein abwechslungsreiches Angebot für Besucherinnen und Besucher jeder Altersgruppe.

Dazu Oberbürgermeister Hanno Benz und Stadtrat Holger Klötzner: „Als Wissenschaftsstadt Darmstadt beteiligen wir uns gerne an der Nacht der Bibliotheken. Mit unserem Literaturhaus und unserer Stadtbibliothek organisieren an diesem Aktionstag gleich zwei wichtige Bildungseinrichtungen unserer Stadt spannende Programmpunkte. Bis in die Abendstunden hinein machen sie damit auch auf zahlreiche Angebote aufmerksam, die sie unseren Bürgerinnen und Bürgern das ganze Jahr zur Verfügung stellen. Wir freuen uns, dass der Deutsche Bibliotheksverband mit der Nacht der Bibliotheken diese Bildungsarbeit vor Ort unterstützt. Unsere Stadtbibliothek zeigt vielerorts in Darmstadt Präsenz: Im Justus-Liebig-Haus, in den Stadtteilbibliotheken Eberstadt und Kranichstein sowie mit dem Bücherbus – überall dort können Darmstädterinnen und Darmstädter jeden Alters niedrigschwellig und kostengünstig Medien für sich nutzen. Auch die Lese- und Kulturveranstaltungen des Literaturhauses im John-F.-Kennedy-Haus bieten die Möglichkeit, das eigene Wissen frei zugänglich zu erweitern.“

Die Chopin-Gesellschaft ermöglicht einen literarischen Blick auf Chopin, auf berühmte Pianisten und Polen sowie einen exklusiven Blick in den Chopin-Salon. Das Kunstarchiv Darmstadt, das eine Sammlung von etwa 5.000 Bänden, darunter Monographien von Darmstädter Künstlerinnen und Künstlern, Kunst- und Ausstellungskataloge sowie eine große Kunstsammlung beherbergt, lädt zum Stöbern ein. Die Darmstadt-Bibliothek bietet einen umfassenden Literaturbestand zur Stadtgeschichte, darunter Raritäten renommierter Darmstädter Schriftsteller. Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit versammelt über 8.000 Bücher zu jüdischer Geschichte, Religion, Literatur und aktuellen Themen wie Antisemitismus und Nahostkonflikten und veranstaltet um 19.30 Uhr eine Lesung zeitgenössischer jüdischer Autoren aus Deutschland und Israel. Auch der Foto-Club Darmstadt lädt Interessierte dazu ein, in ihrer Fotobibliothek zu stöbern. Weitere Informationen zur Nacht der Bibliotheken im Literaturhaus sind unter www.literaturhaus-darmstadt.de abrufbar.

In der Stadtbibliothek gibt es über die regulären Dienstleistungsangebote wie Ausleihe und Rückgabe von Medien hinaus zahlreiche Sonderaktionen zum Mitmachen und Erleben. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Wer noch keinen Bibliotheksausweis besitzt, kann sich an diesem Tag einen kostenlosen Schnupperausweis ausstellen lassen, der drei Monate lang gültig ist.

Der „Nachmittag für junge Entdeckerinnen und Entdecker“ findet von 15 bis 17 Uhr statt. In der Kinder- und Jugendabteilung können Kinder ab drei Jahren basteln, sich schminken lassen und erste Erfahrungen mit den Lernrobotern „BeeBots“, „Ozobots“ und „Dash“ sammeln. Zudem sorgt der Zauberer „Das Schwupps“ mit verblüffenden Tricks für magische Momente.

Um 16 Uhr beginnt das „Mario Kart-Turnier“. Hier wird es für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren rasant: Das Turnier findet auf der Nintendo Switch im Raum „Lesen und Lernen“ statt. Anfänger und Profis sind gleichermaßen willkommen, es gibt verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine → Voranmeldung bis zum 30. März 2025 erforderlich.

Um 19 Uhr, nach der offiziellen Begrüßung durch Stadtrat Holger Klötzner und Bibliotheksleiterin Simone Roth, stellt der bekannte Krimiautor Michael Kibler im Rahmen einer Lesung seinen neusten Roman „Letzter Atem“ vor und gibt Einblicke in die Ermittlungen seines Privatdetektivs Steffen Horndeich. Im Anschluss können Bücher erworben und signiert werden – auch mitgebrachte Exemplare.

Mit Ausnahme des „Mario Kart-Turniers“ sind für die Veranstaltungen keine Anmeldungen erforderlich. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Stadtbibliothek Darmstadt. Der Bücherbus und die Stadtteilbibliothek Eberstadt sind am 4. April geschlossen.