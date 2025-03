Bustour in den Odenwald: RP bietet zum Jubiläum Exkursion zu Hochwasserschutz-Anlagen an – Anmeldung läuft

Teilen

Zu den Aufgaben der hessischen Regierungspräsidien zählt auch die Aufsicht über die Hochwasserschutz-Anlagen. Die Bevölkerung ist nun eingeladen, im Rahmen des 80-jährigen Bestehens des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt an einer kostenlosen Bustour in den Odenwald teilzunehmen. Das Oberflächengewässer-Dezernat der Darmstädter Umweltabteilung wird bei der Exkursion gemeinsam mit den Teilnehmenden verschiedene Anlagen an der Gersprenz und an der Mümling besichtigen; auch eine gewässerökologische Maßnahme ist im Programm.

Der Bus wird am Mittwoch, 23. April 2025, um 10 Uhr am Darmstädter Mathildenplatz vor dem Amtsgericht starten. Er fährt zunächst den an der Gersprenz gelegenen Polder – ein Retentionsgebiet für das Wasser – in Groß-Zimmern an. In Klein-Zimmern gibt es dann noch die Möglichkeit zum Zustieg in der Burgstraße im Bereich des Sportheims „SV Viktoria“ (etwa 10.30 Uhr). Danach geht es nach Brensbach zu einer neu gebauten Fischtreppe und anschließend weiter zum Wasser-Retentionsraum in Reichelsheim-Bockenrod.

Nach einer gemeinsamen Mittagspause samt Gelegenheit zum Imbiss in Reichelsheim-Rohrbach geht die Fahrt weiter über eine landschaftlich besonders schöne Strecke zum Marbach-Stausee, der größten Hochwasserschutz-Anlage Südhessens. Abschließend wird der Bus noch an der erst vor wenigen Jahren fertig gestellten Talsperre in Erbach-Schönnen anhalten.

An den einzelnen Stationen der Exkursion werden Fachleute des RP Darmstadt sowie der Wasserverbände „Gersprenzgebiet“ und „Mümling“ die Anlagen erläutern und den Teilnehmenden für Fragen zur Verfügung stehen. Spätestens um 16.30 Uhr soll der Bus nach der Ausstiegsstelle in Klein Zimmern dann wieder in Darmstadt am Mathildenplatz ankommen.

Wegen des begrenzten Platzangebots im Bus ist eine Anmeldung erforderlich. Diese erfolgt online, wobei die Reihenfolge der Anmeldungen gilt. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten die Teilnehmenden eine Bestätigung.

Quelle: Regierungspräsidium Darmstadt