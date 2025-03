Osterzeit im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilen

In den kommenden Wochen können sich Groß und Klein auf Märkten und Festen oder in Workshops auf frühlingshaft frohe Ostern 2025 einstimmen. Eine Übersicht der Veranstaltungen gibt es online unter https://darmstadt-dieburg-entdecken.de.

Ostermärkte, Osterfeste, Osterfeuer und Karfreitagsfisch

Einen kleinen, feinen Ostermarkt veranstaltet die Stadt Groß-Umstadt am Samstag, 5. April und Sonntag, 6. April, in der Säulenhalle des Renaissance-Rathauses am Markt. Künstlerinnen und Künstler sowie Handwerkerinnen und Handwerker bieten jeweils von 11 bis 18 Uhr österlichen Schmuck, Dekoratives und Leckereien an.

Am 6. April lädt das DRK OV Modau/Modautal von 14 bis 18 Uhr zum Schlendern und Staunen in die Modauhalle am Lohberg 40 in Ober–Ramstadt ein. Hobbyhandwerker, Hobbybäcker, Künstler und kreative Menschen aus der Umgebung präsentieren ihr Können. Der Ostermarkt in der Stadthalle in Babenhausen präsentiert sich am 12. April und 13. April mit zahlreichen Marktständen, Fahrgeschäften, einem verkaufsoffenen Sonntag, einem Gewerbemarkt und einer großen Hobbykünstlerausstellung. Zum Abschluss des samstags werden das Osterfeuer und ein Feuerwerk hinter der Stadtmühle entzündet. In Otzberg wird das Osterfeuer ebenfalls am 12. April entfacht, dafür sorgt Nieder-Klingen-Aktive e.V.. Ab 17 Uhr kommt der Palmhase und versteckt Ostereier für Kinder. Am Lagerfeuer wird Stockbrot gebacken, Bratwurst im Weck gibt es ebenso wie kalte und warme Getränke für Groß und Klein. Am Karfreitag, 18. April, servieren die Naturfreunde in der Morethütte frischen Fisch von 10 bis 18 Uhr.

Beim Oster-Event auf dem Eichhof in Ober-Ramstadt am 19. April von 10.30 bis 13 Uhr können Kinder und Erwachsene Eier suchen. Außerdem gibt es Kuchen, Bratwurst und Getränke. Der Tierhilfeverein Kellerranch feiert am 21. April 2025 von 11 Uhr bis 17 Uhr ein Osterfest für die ganze Familie. Beim Museum Gruberhof in Groß-Umstadt wird am Ostermontag die Saison eröffnet. Die Türen öffnen sich für Familien, Wander- oder Radlergruppen von 11 bis 18 Uhr. Live Musik machen Elfi Burk und die Jazzband Obertshausen. Kinder können sich vorlesen lassen, ein Kreativangebot nutzen und das Hasenrennen bestaunen. Last but not least öffnet die Odenwälder Winzergenossenschaft am Ostermontag ihren Hof von 13 bis 19 Uhr.

Workshops für Kinder und Erwachsene

Wie man österliche Fensterdekoration mit dem Kreidemarker herstellt, lernt man in einem Kurs der vhs Darmstadt-Dieburg. Er findet am 2. April ab 18 Uhr in Reinheim statt und kostet 44,50 Euro. Florale Osternester aus Naturmaterialien werden am 6. April ab 10.30 Uhr in einem Workshop in Dieburg hergestellt. Kosten 65 Euro. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite der vhs unter https://vhs.ladadi.de.

In Griesheim können Kinder ab fünf Jahre und eine Begleitperson gemeinsam Osterkarten basteln. Los geht es am 4. April um 15.30 Uhr im „Kartenplatz“ (Mainstraße 28a). Kosten: 20 Euro pro Kind.

Frühlingsfreuden heißt eine Workshop-Reihe in den Osterferien, zu der Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren jeweils von 9 bis 14 Uhr vom Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald eingeladen sind. Am 12. April ist in Schaafheim „Kreativ sein, Singen, Spielen und Erleben“ angesagt, am 14. April geht es in Babenhausen um „Leckeres und Kreatives aus der Osterwerkstatt“. Am Mittwoch, 16. April, findet in Groß-Zimmern der Workshop „Hase, Ei & Ostergarten – Kreatives für kleine Künstler” statt. Den Abschluss der Reihe macht am 17. April in Otzberg-Lengfeld der Workshop „Draußen unterwegs: Auf dem Weg nach Ostern”.

Am 18. April 2025 von 14 bis 16 Uhr können Kinder ab sechs Jahren in der Naturschutzscheune in Reinheim aus Naturmaterialien ausgefallene Osterdeko basteln. Anregungen und Unterstützung gibt es von Ulli Heutmanek und Yvonne Lücke. Anmeldung erforderlich per E-Mail an naturschutzscheune@gmail.com.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg