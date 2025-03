Nacht der Ausbildung Darmstadt: Ausbildung und duales Studium bei Darmstädter Arbeitgebern erleben

Teilen

Am 21. März 2025 von 17 bis 22 Uhr findet an 16 Standorten in ganz Darmstadt die Nacht der Ausbildung statt. Unternehmen, Institutionen und Behörden öffnen ihre Türen für Schülerinnen und Schüler, ihre Familien und alle, die sich über eine Ausbildung und ein duales Studium informieren möchten. Vorgestellt werden rund 100 verschiedene Berufsbilder vom Altenpfleger über den Finanzwirt bis hin zur Zerspanungsmechanikerin. Kostenlose Shuttlebusse bringen die Gäste unkompliziert zu den Veranstaltungsorten.

Der Wunsch einen bestimmten Beruf zu erlernen, ist mit viel Bauchgefühl verbunden. Schülerinnen und Schüler sind bei der Entscheidung aber nicht allein, denn die Eltern sind wichtige Influencer bei der Berufswahl. Auch die Prägung durch Familie, Freunde und Schule stellt wesentliche Weichen. Hinzukommt eine ordentliche Portion Zufall, wenn ein Besucher bei der Nacht der Ausbildung einen Arbeitgeber oder ein Berufsbild kennenlernt, das ihm noch unbekannt ist. Für alle, die noch nicht so richtig wissen, wie sie beruflich starten sollen, bieten Berufsberater und Berufsberaterinnen der Agentur für Arbeit Darmstadt an drei Standorten (Wiest, F+U, HBK) Unterstützung bei der Berufswahl.

Bei der Nacht der Ausbildung sind alle willkommen, die sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium interessieren: Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern und Familien, aber auch Quereinsteiger. Ausbildende und Auszubildende sind bei den Betrieben vor Ort, um Fragen zu beantworten, Bewerbungen zu checken und mit Live-Einblicken die große Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten in Darmstadt vorzustellen.

Erleben, Ausprobieren und Mitmachen stehen bei der Nacht der Ausbildung im Vordergrund. Daher empfiehlt das Team der Nacht der Ausbildung, sich vorher auf der Webseite nachtderausbildung-darmstadt.de zu informieren und drei bis maximal fünf Stationen zu wählen, die an dem Abend besucht werden sollen. Die Shuttle-Busse bringen die Gäste von Station zu Station und auch dafür muss Zeit eingeplant werden.

Dirk Widuch, Geschäftsführer der Unternehmerverbände Südhessen: „Das Schöne bei der Nacht der Ausbildung ist, dass man an einem Abend die unterschiedlichsten Arbeitgeber kennenlernen kann, etwa die Berufe in einem Chemiekonzern wie Merck und Evonik oder Berufe in der Lebensmittelbranche bei der Firma Döhler. Berufe im sozialen Bereich können beim Klinikum, dem Elisabethenstift, dem Alice Hospital und F+U erlebt werden. Autohaus Wiest, Entega und HEAG Mobilo zeigen die spannende Vielfalt technischer Berufe. Bei Hottinger Brüel & Kjær (HBK) können sich die jungen Leute im Berufe-Truck der Metall- und Elektroindustrie direkt ausprobieren. Die Deutsche Bahn stellt die Möglichkeiten im Bereich Personentransport und Logistik vor. Auch IT-Berufe werden vorgestellt und nicht nur bei der Firma Bechtle. Sparkasse und Finanzamt runden mit Einblicken in kaufmännische Berufe wunderbar ab. Es ist also für jeden und jede etwas dabei.“

Quelle & Bild: Haus der Wirtschaft Südhessen

Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen Bezirksgruppe Darmstadt und Südhessen e.V.

Unternehmerverband Südhessen e.V.

Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände e.V., Geschäftsstelle Darmstadt und Südhessen