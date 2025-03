Ausstellung im Museum Bensheim mit ukrainischen Künstlern

Teilen

Im → Museum Bensheim präsentieren die beiden ukrainischen Künstler Victoria Pidust und Volo Bevza ab Samstag, 15. März 2025, in ihrer Ausstellung „After you“ Arbeiten, welche die Grenzen zwischen Abstraktion und Figuration erforschen.

Victoria Pidust arbeitet mit Fotografie und Volo Bevza mit Malerei; beide Künstler schaffen dabei Bilder, die sich zwischen illusionistischer Abbildung und abstrakter Formfindung bewegen. Durch gezielte Überlagerungen und digitale Bildbearbeitung entstehen neue Bildwelten, in denen das – ursprüngliche auf Fotografie beruhende – Motiv und seine Verfremdung miteinander verschmelzen.

Fehler und Unschärfen werden bewusst als kreative Elemente eingesetzt, so dass der Moment des „Verlustes“, der Bildstörung, zum integralen Bestandteil der Bildentstehung wird. Gleichzeitig verweist der Titel der Ausstellung auf apokalyptische Zukunftsvisionen und die Bedrohung der Menschen durch unkontrollierte künstliche Intelligenz, Klimawandel und politischen Extremismus.

Eröffnet wird die Sonderausstellung am 15. März 2025, um 19 Uhr, im Museum Bensheim. Nach der Begrüßung durch Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung führen die beiden Künstler im Gespräch mit Museumsleiter Dr. Jan Christoph Breitwieser in ihre Arbeiten ein. Es ist die erste Ausstellung des Jahres im Museum, die nach einer haushaltsbedingten Pause realisiert werden kann. Die Präsentation zweier Künstler aus der Ukraine ist vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Entwicklungen auch als Zeichen der Solidarität mit dem von Russland überfallenen Land zu verstehen.

Victoria Pidust wurde 1992 in Nikopol geboren, Volo Bevza 1993 in Kyjiw. Sie leben in Berlin, wo sie an der Kunsthochschule Weißensee studierten. Ihre vielbeachteten Arbeiten wurden in zahlreichen internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt, unter anderem in Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, München, Wien, Linz, Kyjiw, Barcelona, Istanbul, Liverpool, London und Paris. Victoria Pidust wurde 2020 mit dem Mart Stam Preis ausgezeichnet, Volo Bevza 2023 mit dem Kunstpreis „Artwork of the Year“ der VHV-Stiftung. Ihre Werke sind bis zum 13. April in Bensheim zu sehen. Am Sonntag, 30. März 2025, um 15 Uhr gibt es eine Direktorenführung durch die Ausstellung.

Quelle: Magistrat der Stadt Bensheim