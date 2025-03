Teilen

Viel Aufwand der Gäste, doch am Ende setzt sich der Aufstiegsfavorit am Samstag (15.03.2025) durch: Mit 1:2 (1:1) unterliegt der SV Darmstadt 98 beim 1. FC Köln. Hornby hatte per Strafstoß den zwischenzeitlichen Ausgleich besorgt (25.), in Überzahl erzielten die Hausherren in der Schlussphase jedoch den Siegtreffer durch einen strittigen Strafstoß. Zum ausführlichen Spielbericht…