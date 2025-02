Internationaler Frauentag 2025: Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zur Veranstaltungsreihe „Darmstädterinnen im Gespräch“

Teilen

Anlässlich des diesjährigen Internationalen Frauentags lädt die Wissenschaftsstadt Darmstadt zu einer Veranstaltungsreihe des Frauenbüros Darmstadt, die am 6., 7. und 8. März 2025 in Kooperation mit der Regionalen Diakonie Darmstadt-Dieburg durchgeführt wird. Im Mittelpunkt steht die Frage was Frauen in Darmstadt bewegt. An den Standorten Waldkolonie, Lincoln-Siedlung und Arheilgen wird es hierbei Gesprächsrunden mit Bürgermeisterin und Frauendezernentin Barbara Akdeniz sowie Mitarbeiterinnen des Frauenbüros geben. Anliegen der Veranstaltungen ist es, mit Frauen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft ins Gespräch über aktuelle frauenpolitische Themen zu kommen. Angesichts des zunehmenden Rechtsrucks in Gesellschaft und Politik soll es dabei besonders um das Thema Frauenrechte und soziale Rollenbilder gehen. Alle interessierten Frauen sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren.

„Der Internationale Frauentag wird nicht umsonst auch feministischer Kampftag genannt“, so Akdeniz. „Zahlreiche feministische Errungenschaften konnten in der Vergangenheit allein dadurch gewonnen werden, dass Frauen sich entschlossen, laut und solidarisch für die Verbesserung gesellschaftlicher Strukturen eingesetzt haben. Zu Zeiten, in denen Hass und Hetze die Kommentarspalten sozialer Netzwerke füllen, erleben wir leider, dass längst selbstverständlich geglaubte Rechte akut in Gefahr geraten. Das können und wollen wir nicht zulassen – insbesondere nicht in Darmstadt, das sich als Kommune seit vielen Jahren zur geschlechtlichen Gleichstellung als eigenständigem Politikfeld bekennt. Frauenrechte sind und bleiben Teil einer demokratischen Gesellschaft. Zum Frauentag machen wir sie daher auch gezielt zum Thema.“

Edda Feess, Leiterin des Darmstädter Frauenbüros, ergänzt: „Frauenrechte sind Menschenrechte – und ihre gesellschaftliche Akzeptanz ist immer auch ein Spiegel dessen, wie es um die Demokratie unserer Gesellschaft insgesamt bestellt ist. Uns ist es daher wichtig, einen demokratischen Austausch zum Internationalen Frauentag gezielt zu stärken.“

Alle Veranstaltungen im Überblick:

Waldkolonie | 6. März 2025, 10 Uhr: Frauentreff mit Mitmach-Angebot im Gemeinschaftshaus Akazienweg (Siegfried-Geppert-Haus), Akazienweg 11

Lincoln-Siedlung | 7. März 2025, 9:30 Uhr: Frauentreff mit Mitmach-Angebot in der Quartierwerkstatt, Mahalia-Jackson-Straße 1 c

Arheilgen | 8. März 2025, 15 Uhr: Frauen- und Mädchentreff mit Mitmach-Angebot im Muckerhaus, Messeler Straße 112

www.frauenbuero.darmstadt.de

Hintergrund:

Der Internationale Frauentag ist ein Welttag, der am 8. März begangen wird. Er entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit um den Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation von Arbeiterinnen. Die Vereinten Nationen riefen ihn später als Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden aus. Rund um den 8. März und den Equal Pay Day am 7. März 2025 haben Frauenorganisationen Aktionen und Veranstaltungen geplant. Wie jedes Jahr veröffentlicht das Frauenbüro eine Übersicht über die Veranstaltungen des Darmstädter Frauennetzwerks anlässlich dieser Aktionstage. Diese Übersicht ist als Infokarte gedruckt im Bürgerinformationszentrum auf dem Luisenplatz und beim Frauenbüro erhältlich sowie digital auf der Webseite des Frauenbüros www.frauenbuero.darmstadt.de unter „Aktuelles“ einsehbar.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadtr