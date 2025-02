Teilen

Am Samstag (8. März 2025) findet in Griesheim wieder der große Fühjahrs-Kindersachenbasar des Elternbeirates des KiGa Luthergemeinde in der Hegelsberghalle statt.

Es handelt sich dabei um Griesheims einzigen Abgabebasar für Kindersachen, der sich über Griesheims Grenzen hinaus großer Beliebtheit erfreut.