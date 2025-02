Groß-Umstadt: Fahrradwerkstatt wieder geöffnet

Teilen

Nachdem die Fahrradwerkstatt der Bürgerstiftung Groß-Umstadt eine Winterpause eingelegt hatte, nimmt sie jetzt ihren Betrieb wieder auf. Ab dem 5. März 2025 können wieder Fahrräder an Bedürftige und Geflüchtete abgegeben werden und Reparaturen vor Ort durchgeführt werden. Reparaturen können auch selbständig vorgenommen werden. Dabei wird Werkzeug zur Verfügung gestellt sowie Hilfestellung und Anleitung von den Ehrenamtlichen gegeben.

Die Fahrradwerkstatt ist wieder jeden Mittwoch von 16.00 bis 18.00 Uhr in der Realschulstraße 2 geöffnet. Aus den zur Verfügung stehenden Rädern kann ein passendes ausgesucht werden. Kinder müssen in Begleitung ihrer Eltern kommen. Die Abgabe von Fahrrädern erfolgt gegen einen geringen Kostenbeitrag. Der Kauf erfolgt gegen Barzahlung und Vorlage eines Ausweises. Weiterhin können gut erhaltene Fahrräder gespendet werden, möglichst in fahrbereitem Zustand.

Betrieben wird die Fahrradwerkstatt vom Förderverein der Bürgerstiftung Groß-Umstadt und finanziert sich aus Spendengeldern. Sie wird von ehrenamtlichen Helfern betreut, die sich über Spenden freuen. Seit 2015 wurden bereits mehr als 1000 gespendete Fahrräder ausgegeben. Der Reparaturbedarf der bereits ausgegebenen Räder ist nach wie vor hoch. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.buergerstiftung-gross-umstadt.de oder per Email unter fahrradwerkstatt@bs-gu.de.