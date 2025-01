EAD sammelt ausgediente Weihnachtsbäume im Darmstädter Stadtgebiet – Geänderte Sammelstellen beachten

Teilen

Wie in jedem Jahr können Darmstädter Bürgerinnen und Bürger ab Montag, 6. Januar 2025, ihre ausgedienten Weihnachtsbäume (keine Plastikbäume) an zahlreichen Sammelstellen im Stadtgebiet ablegen.

Von dort entsorgt sie der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt (EAD), der die Sammelplätze bis einschließlich Freitag, 31. Januar 2025, regelmäßig anfährt. Die Bäume müssen restlos von Weihnachtsschmuck wie Lametta befreit sein, da sie auf der Darmstädter Kompostierungsanlage verarbeitet werden.

Bleilametta kann am Recyclinghof des EAD, Sensfelderweg 33, 64293 Darmstadt, montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 17 Uhr, mittwochs von 13 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr kostenfrei abgegeben werden.

Übersicht der Sammelstellen: (Die Standorte wurden aktualisiert, was dazu führen kann, dass ein bisheriger Sammelplatz nicht mehr existiert.)

Arheilgen

Im Elsee (Spielplatz)

Blütenallee/Nelkenweg

Wilhelm-Busch-Weg

Wachtelweg/Steinstraße

Grillparzerstraße (gegenüber Stadtteilschule Arheilgen)

Bessungen

Goethestraße/ Ecke Wilhelminenstraße

Herdweg/Niebergallweg

Forstmeisterplatz am Brunnen/Bessunger Straße

Moosbergstraße/Mendelssohnstraße

Darmstadt-West

Bessunger Straße 125 (ehemaliges Bauaufsichtsamt)

Anne-Frank-Straße an den Altglascontainern Ecke Heimstättenweg

Pulverhäuserweg am Buswendeplatz

Darmstadt-Zentrum

Riegerplatz

Viktoriaplatz an der Emilstraße

Kirschenallee (an der Mauer bei Firma Donges)

Hahne-Schorsch-Platz am Rhönring

Taunusplatz an der Kranichsteiner Straße

Friedrich-Ebert-Platz in Richtung Liebfrauenstraße

Friedrich-Ebert-Platz in Richtung Beckerstraße

Eberstadt

Reuterallee/Mecklenburgerstraße (Parkplatz)

Brandenburgerstraße an der Andersenschule

Eberstädter Marktstraße/Oberstraße am Parkplatz

Mühltalstraße (Parkplatz am Schwimmbad)

Pestalozzistraße/Pfungstädter Straße

In der Kirchtanne

Von-Kettler-Straße/Carlo-Mierendorff-Straße

Franklinstraße (vor der Quartierswerkstatt)

Edelsteinviertel

Am Molkenbrunnen (bei den Altglascontainern)

Alte Molkerei/Saphirweg

Kranichstein

Bartningstraße/Esselbornstraße

Parkstraße/Am Lindgraben (Am Waldrand)

Rodgaustraße/Messeler Straße

Bartningstraße/Gruberstraße an der Brentanoanlage

Elisabeth-Selbert-Straße/Borsdorffstraße am Strahringerplatz

Komponistenviertel

Washingtonplatz an der Litfaßsäule

Im Emser/Flotowstraße

Lincoln-Siedlung

Franklinstraße

Verlegerviertel

Marienplatz in Richtung Sandstraße

Paulusviertel

Hobrechtstraße/Osannstraße

Waldkolonie

Eifelring (Osteingang des Waldfriedhofes)

Wixhausen

Seegartenstraße/Bahnhofstraße (alter Kirchweihplatz)

Verdistraße (östlich der Volksbank)

Woogsviertel

Darmstraße/Gervinusstraße an der Litfaßsäule zur Rudolf-Mueller-Anlage

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt