Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht digitale Broschüre Aktive Ferien 2025

Die Kinder- und Jugendförderung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat die Broschüre ‚Aktive Ferien 2025 – Da mach ich mit!‘ online veröffentlicht. Sie ist ab sofort auf der Internetseite Freizeit und Ferien der Wissenschaftsstadt Darmstadt zum Download abrufbar. Außerdem werden in Schulen, Kindertagesstätten, städtischen Ämtern und bei der Bürgerinformation im Neuen Rathaus am Luisenplatz Postkarten ausgelegt, die mit einem QR-Code versehen sind. Dieser kann mit dem Smartphone oder Tablet-PC eingescannt werden und leitet Nutzerinnen und Nutzer direkt zur Internetseite der Wissenschaftsstadt Darmstadt weiter, über die die Broschüre aufgerufen und auch heruntergeladen werden kann.

„Damit keine Langeweile in den Ferien 2025 aufkommen kann, heißt es: Raus aus dem Haus, Neues erleben, mit Freunden und Freundinnen gemeinsam coole Sachen machen und vielleicht auch mal ohne die Eltern wegfahren. Dabei unterstützen wir Euch gerne“, erklärt dazu Kinder- und Jugenddezernentin Barbara Akdeniz. „Hilfreich ist da sicherlich die Zusammenstellung von Ferien- und Freizeitangeboten in der Broschüre ‚Aktive Ferien 2025 – Da mach ich mit!‘ Hier ist eine Vielzahl von Freizeit und Ferienangeboten für die eigene Gestaltung der Ferienzeit zusammengefasst“, so Akdeniz, die allen Kindern und Jugendlichen viel Spaß beim Durchscrollen wünscht und sich in diesem Zusammenhang ganz ausdrücklich bei den freien Trägern, Vereinen und Verbänden, bedankt, die sich zusammen mit all ihren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wieder so vielfältige und abwechslungsreiche Angebote ausgedacht haben: „Es ist nicht selbstverständlich, dass man seine Freizeit mit Engagement, Kreativität und viel Herzblut in den Dienst der Kinder- und Jugendarbeit stellt.“

Anmeldungen für die Freizeiten und Veranstaltungen der freien Träger erfolgen immer direkt beim jeweiligen Anbietenden. Für die Ferienmaßnahmen der Kinder- und Jugendförderung, wozu auch die Freizeiten im Albert-Schweitzer-Haus in Lindenfels gehören, können die Anmeldungen in der Abteilung Kinder- und Jugendförderung im Stadthaus III in der Frankfurter Straße 71 erfolgen.

Auch sollen in Darmstadt keine Kinder und Jugendlichen aufgrund einer schwierigen Einkommenssituation von einer Teilnahme an Ferienangeboten ausgeschlossen bleiben. Daher wird an dieser Stelle ausdrücklich auf die Fördermöglichkeiten über das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) hingewiesen. Bei Fragen bietet das Team der Kinder- und Jugendförderung im Jugendamt gerne seine Unterstützung an. Erreichbar ist das Team per E-Mail an kijufoe@darmstadt.de oder telefonisch unter 06151/13-2485. Weiterführende Infos gibt es auch online auf: www.darmstadt.de/aktive-ferien.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt