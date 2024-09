Wissenschaftsstadt Darmstadt überreicht Bio-Brotboxen an 1600 Darmstädter Erstklässlerinnen und Erstklässler

Teilen

Am Mittwoch (11.09.24) übergaben Stadtkämmerer André Schellenberg und Schuldezernent Holger Klötzner im Rahmen der bundesweiten Bio-Brotbox-Aktion am Campus der Ludwig-Schwamb- und Mühltalschule wieder mit Lebensmitteln aus ökologischer Landwirtschaft befüllte und wiederverwendbare Frühstücksdosen an knapp 1600 Erstklässlerinnen und Erstklässler.

Stadtkämmerer Schellenberg, der mit Schuldezernent Klötzner auch dieses Jahr die Schirmherrschaft der Aktion übernommen hat, freut sich: „Die Brotbox-Aktion setzt kurz nach der Einschulung den Fokus auf gesunde Ernährung. Ein Frühstück aus Apfel, Karotte, Rosinenbrötchen und Tee klingt einfach, beinhaltet jedoch viel mehr: Neben dem nahrhaften Aspekt handelt es sich um Lebensmittel aus biologischer Herstellung. Bereits im dritten Jahr setzen wir in der Wissenschaftsstadt Darmstadt die Aktion um und verfolgen das Ziel, Kindern und Familien den Stellenwert gesunder Ernährung näherzubringen.“

Schuldezernent Klötzner betont: „Die Bedeutung eines gesunden Frühstücks ist ausgesprochen hoch. Es trägt zum gelungenen Start in den Schultag bei, unterstützt Kinder bei ihrer Entwicklung und sorgt für mehr Chancengleichheit. Ein sinnvolles Frühstück ist die Basis für das tägliche Lernen und wir möchten dies hiermit bei Kindern und Eltern gleichzeitig verankern.“

Bei der Übergabe mit dabei waren auch die Initiatorinnen der Aktion, welche die Bio-Brotbox-Aktion seit 2022 in Darmstadt realisieren: Sabine Kleindiek, 1. Betriebsleiterin des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD), und Simone Maier, kommissarische Leiterin des städtischen Schulamtes.

Am Vortag wurden die Dosen auf dem EAD-Gelände durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gepackt. Zusätzlich zu den biologischen Lebensmitteln, die zum Großteil aus dem Darmstädter Umland stammen, sind Informationen über die Aktion, zur Kinderernährung und Buntstifte enthalten. Organisiert wurde dies erneut von den Beschäftigten der Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft des EAD.

Diese Unternehmen und Einrichtungen haben die Aktion unterstützt: bauverein AG, Digitalstadt Darmstadt, Bürgerstiftung Darmstadt, Dr. Fella Industriebedarf GmbH, EAD, Entega Plus GmbH, FFD Frisch Fruchtig Delp GmbH, Getränke Herrmann, KAGEL Kaufhaus der Gelegenheiten gGmbH, La Mina GmbH, Lebensbaum, Meinhardt Städtereinigung GmbH, Obstbau Speth, Sonnentor Kräuterhandels GmbH, Sonnenhof – Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie, Vollkornbäckerei Dieburg, Wolfgang Walter GmbH, Staatliches Schulamt Darmstadt, Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG.