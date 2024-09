»Open Doors« im Hessischen Landesmuseum Darmstadt

Teilen

Kaum zu glauben, das Hessische Landesmuseum Darmstadt ist seit zehn Jahren wiedereröffnet. Dies wird am Samstag, dem 14.09.2024, von 11.00 bis 17.00 Uhr gefeiert.

Nach umfangreicher Grundsanierung und Erneuerung der Sammlungspräsentation wurde das historische Museumsgebäude samt Anbau aus den 80er Jahren am 14. September 2014 unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit wiedereröffnet.

Die aktuelle Sommerkampagne »Die ganze Welt unter einem Dach« schafft dafür den passenden Rahmen. Denn kaum ein anderes Museum in Deutschland bildet die universale Vielfalt der Kunst, Kultur- und Naturgeschichte so beeindruckend ab wie das Hessische Landesmuseum Darmstadt. Dank der Neukonzeption der Ausstellungsräume, die die beeindruckenden Sammlungen kongenial in Szene setzen, eröffnen sich Besucher*innen jeden Alters spannende Einblicke in unterschiedlichste Bereiche.

Ganz neu im Museum: Die Erlebnisstation »Wale«. Inmitten der publikumsträchtigen Zoologischen Sammlung bietet die Erlebnisstation den Besucher*innen die Möglichkeit in die faszinierende Welt der Giganten der Meere einzutauchen. Mit multimedialen Angeboten lädt sie alle Altersgruppen zu einem ganz besonderen partizipativen Erlebnis ein.

Freuen Sie sich auf »Live Speaker« in der Dauerausstellung, Mitmachaktionen für Kinder und Familien, Musik von DJ Steevott, Essen und Trinken vor dem Haupteingang und die Präsentation eines Digitalprojekts des Fachbereichs Sound, Music and Production der Hochschule Darmstadt.

Der Eintritt ist an diesem Tag für alle Besucher*innen kostenfrei.

Alle Programminformationen finden Sie unter www.hlmde.de

Quelle: Hessisches Landesmuseum Darmstadt