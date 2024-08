Feuerwehr der Wissenschaftsstadt Darmstadt feiert 175-jähriges Jubiläum mit Blaulichttag

Teilen

Die Feuerwehr der Wissenschaftsstadt Darmstadt feiert den Höhepunkt ihres 175-jährigen Bestehens in diesem Jahr mit einem Blaulichttag am 7. September 2024, von 10 bis 16 Uhr, auf Friedensplatz und Karolinenplatz, bei dem sich die gesamte ‚Blaulichtfamilie‘ gemeinsam präsentiert sowie Interessantes und Unterhaltsames zum Anfassen anbietet, darunter Rundfahrten, ein mobiles Wissenschaftslabor, ein Kletterbaum und vieles mehr. Flankierend wird es im karo5 um 14 Uhr unter dem Motto ‚Hier fürs Wir‘ eine Dialogveranstaltung mit dem Schwerpunkt Respekt vor Einsatzkräften des Bundesinnenministeriums geben, bei der in einer Podiumsdiskussion und Gesprächsrunden Information und Austausch mit den Bürgern erfolgen soll.

Stadtrat Paul Georg Wandrey lädt die Bürgerinnen und Bürger zum Besuch ein: „Das ist eine gute Gelegenheit für die Bürgerinnen und Bürger, die wichtige Arbeit unserer Feuerwehr und anderer Organisationen und Einrichtungen in unserer Stadt hautnah kennenzulernen.“

Mit dabei sind die Feuerwehr Darmstadt (Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren), die Werkfeuerwehren Merck und Evonik, das Deutsche Rotes Kreuz, die Bergwacht, der Arbeiter Samariter Bund, die Notfallseelsorge, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), das Technische Hilfswerk, Stadt- und Landespolizei, der Kampfmittelräumdienst, die Aktion Kind im Krankenhaus (Rettungsteddys) und die HEAG mobilo.

Bisher fanden im Rahmen des Jubiläumsjahres bereits ein Helfergottesdienst, eine Großübung der Jugendfeuerwehren, Gerätehausfeste und eine Jubiläumsfeier statt.

Hintergrund:

Im Jahr 1849 wurde mit der Gründung einer Turnerfeuerwehr der Grundstein für den organisierten Brandschutz in Darmstadt gelegt. Aus dieser Turnerfeuerwehr ging die Freiwillige Feuerwehr Darmstadt-Innenstadt und aus dieser wiederum die Berufsfeuerwehr hervor. Dieses Gründungsjahr ist daher für die gesamte Feuerwehr Darmstadt ein Grund zum Feiern.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt